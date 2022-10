Mercato: l'OM encore obligé de vendre des joueurs cet hiver ? La réponse de Pablo Longoria

L’été dernier, l’OM s’est montré très actif dans le sens des arrivées durant le mercato estival. Si les Marseillais effectuent un bon début de saison en championnat, le président Pablo Longoria se veut tout de même prudent et ne souhaite pas déjà faire un bilan des recrues.

Le onze de départ de l’Olympique de Marseille a drastiquement changé depuis la saison dernière. De nouveaux visages comme Jonathan Clauss, Alexis Sanchez et Nuno Tavares sont arrivés et ont même rapidement apporté une plus-value à l’effectif d’Igor Tudor. Dauphin du PSG en Ligue 1, les Marseillais n’ont pour l’heure pas perdu en championnat.

De bon augure pour la suite de la saison. Si les performances pourraient en emballer plus d’un, le président Pablo Longoria se veut prudent. Dans un entretien accordé à La Provence, le dirigeant espagnol ne souhaite pas encore dire que son recrutement est une réussite: "Je n'aime pas faire des jugements en cours de saison. Le plus important pour moi, c'est de parler des profils de joueurs. Un recrutement ne peut jamais être parfait: on peut toujours se tromper."

"On ne recherche pas les noms"

Si sur le terrain, la majorité des recrues affichent un visage intéressant, c’est aussi parce que Longoria a des critères bien précis avant de recruter. Le dirigeant a accepté de donner des précisions sur sa façon de travailler: "Lorsqu'il (le recrutement) est basé sur les profils, on sait que l'adaptation va être plus rapide. On ne recherche pas les noms, on recherche les caractéristiques pour développer un type de football particulier."

Même si la saison est encore longue et que les matchs vont s’enchaîner tout le long de la saison, avec en prime certains qui seront peut-être à la Coupe du monde au Qatar, ces premiers mois sont encourageants. À voir si ces recrues parviendront à montrer tout de même un visage plus positif en Ligue des champions. Pour le moment, l’OM compte deux défaites et est dernier du groupe D.

Longoria sur les pertes du club

Pendant longtemps, la direction du club marseillais a dû faire attention à ses finances avant de recruter. Ça a encore été le cas cet été puisque l’OM a dû dégraisser son effectif. Ainsi, des éléments comme Caleta-Car, Milik, Lirola et plus récemment Bakambu sont partis. Permettant ainsi une réduction de la masse salariale.

Interrogé sur le bilan comptable du club, Longoria a eu un discours optimiste mais il n'a pas souhaité s'avancer sur de nouvelles ventes au mercato d'hiver : "Cela va dépendre des résultats sportifs, indique Longoria. Mais on a réduit de plus de 50% les pertes du club dans les dernières saisons, et, pour la première fois, on peut espérer être à l'équilibre, avec un bilan à zéro."