Mercato: Lens officialise l’arrivée de Deiver Machado de manière très originale

Le Racing Club de Lens réalise une belle opération en recrutant le latéral gauche, Deiver Machado en provenance de Toulouse. Le Colombien de 28 ans s’est engagé pour trois saisons avec les Sang et or, qui ont misé sur l'originalité pour l'officialisation.

Auteur d'une belle saison en Ligue 2 avec Toulouse, Deiver Machado était un titulaire indiscutable sous les ordres de Patrice Garande, licencié depuis. Le puissant latéral gauche a disputé 32 matchs pour 1 but marqué et 5 passes décisives.

S’il n’a pas réussi à obtenir la montée en Ligue 1 avec le TFC (défaite en barrage d’ascension contre le FC Nantes, NDLR), Deiver Machado évoluera bien dans l’élite la saison prochaine pour son plus grand bonheur.

"C’est un honneur pour moi de signer au RC Lens, un club chargé d’histoire avec des valeurs humaines très fortes et que l’on ressent très rapidement. Le jeu pratiqué par Lens la saison dernière m’a beaucoup plu. Le système tactique utilisé me plait, on peut prendre beaucoup de plaisir dans ce schéma-là", explique-t-il sur le site du club.



Florent Ghisolfi, coordinateur sportif des Lensois, explique que l’arrivée du Colombien était une priorité parce que "ses qualités humaines et footballistiques correspondent totalement à ce que nous cherchions. Il correspond au RC Lens et le RC Lens correspond à Deiver. En une saison, il s’est attaché à Toulouse et à la France. Ce qui est un bon signal. Le RC Lens va devenir sa nouvelle famille."

Une annonce officielle façon dessin animé

Le service communication du RC Lens s’est fait plaisir pour l'annonce, en reprenant le générique du dessin animé Denver, le dernier dinosaure, datant des années 80. Cette référence a rappelé de nombreux souvenirs aux supporters du club. Sur le site officiel, le directeur général, Arnaud Pouille explique dédier cette petite vidéo au fils de Deiver Machado.



Le septième du dernier championnat de France de Ligue 1 a par ailleurs repris l’entraînement le 29 juin dernier. Lens commencera sa saison le 8 août prochain sur la pelouse du Stade Rennais.