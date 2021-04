PSG: "On est en route pour gagner tous les titres", Verratti ambitieux avant Manchester City

Marco Verratti a réagi à la victoire sérieuse du PSG à Metz ce samedi lors de 34e journée de Ligue (3-1). Un succès précieux dans la course au titre et qui permet de faire le plein de confiance avant la demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City mercredi prochain (à suivre sur RMC Sport).

Porté par un excellent Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, le PSG a remporté une victoire importante ce samedi à Metz (1-3) lors de la 34e journée de Ligue 1. Un succès qui offre la première place du championnat aux protégés de Mauricio Pochettino. Interrogé après la rencontre, Marco Verratti a partagé sa satisfaction à quatre jours des joutes européennes contre Manchester City en demi-finale de Ligue des champions (mercredi dès21h sur RMC Sport 1).

"[La place de leader] c’était notre objectif aujourd’hui. On jouait avant les autres, c’est pour cela que c’était important de gagner. C’était important de mettre la pression sur les autres, s’est félicité Marco Verratti pour Canal+. Il ne nous manque plus beaucoup de matchs. C’est un championnat incroyable, l’un des plus jolis. Il reste quatre équipes qui peuvent gagner le titre, c’est pour cela que l’on ne peut pas faire d’erreurs. Aujourd’hui on a fait un match sérieux, on a gagné et on l’a mérité. On est contents."

Verratti et le PSG "obligés" de gagner tous les matchs

Leader provisoire de la Ligue 1 après sa victoire précieuse à Metz, le PSG le restera en cas de contre-performance de Lille sur le terrain de l’OL ce dimanche lors du choc de la 34e journée. Un nul ou une défaite des Dogues et Paris gardera la première place du classement.

"On est quatre et il faut gagne si on veut gagner ce titre. On est un peu obligé de gagner, a encore lancé le milieu italien. Dimanche je ne sais pas. Nous, on a un plan qui est de gagner le plus de matchs possibles. Les autres vont jouer et vont faire leur route. On va voir qui arrive premier."

Verratti avant City: "On y est, on est prêt"

Après avoir fait le job en Ligue 1, le PSG peut désormais passer à son autre objectif de la fin de saison: la Ligue des champions. Mercredi, le club francilien affrontera Manchester City lors de la demie aller au Parc des Princes (dès 21h sur RMC Sport 1). Un duel que les Parisiens et "Petit Hibou" aborderont avec le plein de confiance.

"Il faut gagner si on veut gagner ce titre. Nous on veut gagner le plus de matchs possibles. Je pense que l’on est en train de faire un beau parcours. On est heureux de ce que l’on a fait jusqu’à aujourd’hui, a conclu le maître à jouer parisien. On est en route pour gagner tous les titres. On arrive à ce match de la meilleure façon possible. On sait que l’on rencontre une équipe comme nous et peut aussi faire le triplé. Ils ont confiance en eux. Cela va être un joli match. On sait que l’on doit être à 100%. On y est, on est prêt. On va combattre pour 90 minutes mercredi. Après on passera au retour."

