Monaco-PSG, les compos: Wijnaldum préféré à Icardi dans l'attaque parisienne, Golovin de retour dans le onze de l'ASM

Mauricio Pochettino a été contraint d'innover pour ce choc de Ligue 1 entre l'AS Monaco et le PSG, ce dimanche (13h). Privé de Messi et Di Maria, le technicien parisien a décidé de titulariser Georginio Wijnaldum sur l'aile droite de l'attaque parisienne. Accompagné par Neymar et Mbappé.

Pas de Mauro Icardi sur le front de l'attaque parisienne. Malgré les absences de Lionel Messi, malade, et d'Angel di Maria, blessé à la cuisse, Mauricio Pochettino ne titularise pas l'Argentin. Ce dernier est laissé sur le banc au profit de... Georginio Wijnaldum. Le Néerlandais évoluera donc sur l'aile droite d'une attaque composée de Neymar à gauche et Mbappé dans l'axe. Le Parisien retrouvera les travées de Louis-II qui l'ont vu grandir.

Wijnaldum sur l'aile droite

Idrissa Gueye est de nouveau laissé sur le banc par Pochettino, qui lui a préféré Leandro Paredes. A ses côtés, Verratti et Danilo. En revanche aucun changement sur la ligne défensive, l'une des satisfactions dans la capitale cette saison. Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Marquinhos et Achraf Hakimi vont enchaîner un troisième match tous ensemble.

L'entraîneur argentin n'a donc pas laissé sa chance aux titis parisiens, alors que Xavi Simmons avait déjà été testé sur l'aile droite un peu plus tôt dans la saison. Wijnaldum qui connaît une saison compliquée, aura la lourde tâche d'animer ce côté droit, en partenariat avec Hakimi.

L'ASM avec de gros changements dans son XI

De son côté, c'est un AS Monaco troublé qui affrontera à domicile le PSG. Le club du Rocher a récemment été éliminé de la Ligue Europa par Braga, et pointe à la 9e place du championnat. L'arrivée de Philippe Clement n'a pas vraiment fait basculer la dynamique, alors que les Monégasques se sont inclinés 0-1 sur la pelouse de Strasbourg le week-end passé. Il fût même question d'un potentiel grand ménage au sein du club, rapidement démenti par la direction monégasque.

Privé de Vanderson, homme fort de Clement depuis son arrivée, l'AS Monaco improvise avec une nouvelle défense, dont Disasi et Badiashile restent la charnière centrale. C'est donc le Français Ruben Aguilar qui vient compléter la dernière ligne sur le côté droit. Au milieu de terrain Youssouf Fofana retrouve sa place aux côtés de Tchouameni et Jean Lucas.

Le Russe Aleksandr Golovin retrouve le XI monégasque pour la première fois depuis... le match aller contre le PSG le 12 décembre dernier (défaite 0-2). En attaque, on retrouvera également Gelson Martins et Wissam Ben Yedder, mais pas Kevin Volland, qui vit une série compliquée depuis l'arrivée de Philippe Clement sur le banc.

La compo de Monaco: Nubel - Aguilar, Disasi, Badiashile, Caio Henrique - Fofana, Tchouaméni - Martins, Jean Lucas, Golovine - Ben Yedder.

Remplaçants: Mannone, Maripan, Sidibe, Matsima, Jakobs, Matazo, Boadu, Volland, Diop.

La compo du PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Danilo, Paredes, Verratti - Wijnaldum, Mbappé, Neymar.

Remplaçants: Letellier, Diallo, Kehrer, Bitshiabu, Draxler, Gueye, Dina Ebimbe, Simons, Icardi.