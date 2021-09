Mondiaux de cyclisme: Voeckler raconte l’histoire de sa photo en caleçon de bain avec Alaphilippe

Le sélectionneur de l’équipe de France Thomas Voeckler est revenu pour Le Parisien sur une photo de lui en maillot de bain au moment d’accueillir le futur champion du monde, Julian Alaphilippe.

Après le short de Stan Wawrinka à Roland-Garros, le caleçon de Thomas Voeckler dans les Flandres. Le sélectionneur de l’équipe de France de cyclisme avait été aperçu en tenue légère cette semaine, au moment de saluer le futur champion du monde Julian Alaphilippe à Wavre, comme publié par L’Equipe dans son édition de ce vendredi.

"Je voulais faire croire que je venais en touriste"

Un look détonnant sur lequel est revenu le principal concerné après le deuxième sacre mondial de suite de son coureur. "La photo en caleçon de bain, c’était calculé !, s’est-il amusé auprès du Parisien. Je voulais faire croire que je venais en touriste. On remettait en jeu le maillot, ça ne veut pas dire qu’on ne voulait pas gagner… Bon, c’est vrai qu’on l’a défendu un peu quand même…"

Un peu plus tôt, Thomas Voeckler avait expliqué plus sérieusement comment il est parvenu à décrocher encore le maillot arc-en-ciel. "Ça fait 11 mois que je savais comment on allait courir", a assuré l'ancien maillot jaune du Tour, avant de raconter avoir eu un échange avec Julian Alaphilippe cet été sur la tactique à adopter.

Ce dimanche, le champion du monde en titre s’est échappé une énième fois du groupe des favoris à 17 kilomètres de l’arrivée, même si les consignes intiales étaient de répondre uniquement aux offensives de ses concurrents. Mais sa dernière accélération a été suffisamment tranchante pour que ses rivaux ne le voit plus jusqu’à la ligne d’arrivée, où il a pu un nouveau maillot arc-en-ciel. Monumental !