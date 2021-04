Montpellier: Der Zakarian confiant avant de défier le leader lillois

Tenu en échec par l’OM à domicile ce samedi avec le MHSC (3-3), l’entraîneur montpelliérain Michel Der Zakarian s’est montré satisfait du résultat et explique n’avoir "rien à envier aux autres" à quelques jours d’un périlleux déplacement à Lille.

Le scénario de la rencontre face à l'OM (3-3) et l’égalisation tardive de Gaëtan Laborde (90e+3) influence sans doute Der Zakarian dans son analyse d'après-match. "On garde la dynamique de points, on avance tout le temps", explique effectivement le coach héraultais.

Grâce à ce résultat nul, Montpellier poursuit sa série, lui qui n’a plus perdu depuis le 30 janvier et reste donc sur 10 rencontres sans revers en Ligue 1 (4 victoires, 6 nuls).

Un bilan qui permet aux Montpelliérains de rester dans la course à la 5e place, qualificative a minima pour la Conference League, puisque l’OM (6e) et Lens (5e) ne sont qu’à trois longueurs, même si les Sang et Or ont un match en plus à jouer, ce dimanche face à Lorient. Une série dont leur entraîneur n’imagine pas mettre fin face au leader le week-end prochain: "il faut continuer même si on va à Lille vendredi".

À Lille, Der Zakarian espère le "même état d'esprit"

Justement, Der Zakarian évoque aussi dans la foulée de ce match fou les ingrédients que devront mettre ses joueurs à l’occasion du déplacement du MHSC en terre lilloise: "il faudra mettre l’état d’esprit qu’on a mis aujourd’hui mais en étant encore plus solide derrière. Ils ont une armada offensive très très bonne aussi. [À l’aller], on avait fait un très gros match à la maison même si on avait perdu avec aussi des arrêts miraculeux de leur gardien dans les dernières minutes."

Enfin, l’entraîneur montpelliérain estime que son équipe n’est pas particulièrement inférieure à ses concurrents directs: "On n’a rien à envier aux autres, après il faut bien jouer collectivement et faire des matches pleins du début à la fin, ce qu’on a bien fait aujourd’hui, même si on gaspille un peu dans les cinq dernières minutes de la première mi-temps".

Les Héraultais ont cinq jours pour préparer ce rendez-vous crucial dans la course à l’Europe. Un duel qui sera également déterminant pour les Dogues dans la course au titre de champion de France.