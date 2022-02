OL-Lille: Turpin ne sera pas particulièrement sanctionné malgré sa grosse erreur

Clément Turpin a commis une faute arbitrale en refusant le but de Lucas Paqueta lors de la défaite de Lyon contre Lille (0-1) lors de la 26e journée de Ligue 1. Selon les informations de RMC Sport, l’arbitre ne sera pas rétrogradé par sa direction, même si sa notation va prendre en compte son erreur.

Il vaut parfois mieux se faire confiance et suivre son instinct. A vitesse réelle, Clément Turpin avait validé le but marqué par Lucas Paqueta pour l’OL contre Lille. Après intervention de l’arbitre vidéo, l’officiel a été visionner les images et s’est finalement déjugé en sanctionnant le Brésilien de Lyon pour une faute sur le gardien du Losc.

Face à la polémique après la défaite des Gones contre les Dogues (0-1) en clôture de la 26e journée de Ligue 1, la Direction technique de l'arbitrage et son patron Pascal Garibian ont reconnu une erreur de l’officiel lors de la rencontre.

Toutefois, selon les informations de RMC Sport, le président de la DTA a expliqué que la faute incombait au VAR et à l’arbitre vidéo vidéo Mikael Lesage. Dès lors, si la notation de Clément Turpin va prendre en compte cette erreur, l’arbitre ne sera pas sanctionné plus que cela. Turpin ne subira donc pas de rétrogradation et n’écopera pas non plus d’une interdiction d’arbitrer l’OL.

Turpin pas aidé par le VAR selon la DTA

En clair, Clément Turpin va uniquement voir sa note d’un seul match pâtir de cette erreur d’arbitrage. La Direction technique de l'arbitrage semble avoir trouvé une circonstance atténuante pour l'officiel de ce choc OL-Lille.

Selon les informations de RMC Sport, la DTA s’est réunie ce lundi matin au sujet de la rencontre. Les membres ont reconnu une erreur de Clément Turpin sur le but refusé à Lucas Paqueta. Pour eux, l'arbitre s'est précipité et n'a pas eu le bon angle de vue (de derrière) pour prendre une bonne décision.

A l’antenne de RMC ce lundi soir dans l’émission le Super Moscato Show, Eric Di Meco s’est montré beaucoup plus sévère contre Clément Turpin. L’ancien défenseur et membre de la Dream Team RMC Sport a demandé à ce que l’arbitre n’officie plus en Ligue 1 après une telle erreur.

"Une fois que l’arbitre reconnait qu’il a fait une saucissonade, le débat n’a plus lieu. On enlève Lyon, le match et le contexte et on prend l’action, a expliqué Eric Di Meco. Au XXIe siècle, avec le VAR, que le soi-disant meilleur arbitre français annule ce but: il faut arrêter. Il faut arrêter. D’abord, lui, Monsieur Turpin il faut qu’il arrête le football. Je veux que l’on arrête de dire que c’est le meilleur arbitre français. Parce que là c’est catastrophique."