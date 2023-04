Nantes: Delort "a fait la paix" avec Neymar

Andy Delort (31 ans), attaquant de Nantes, confirme s’être réconcilié avec Neymar, star du PSG, après plusieurs chambrages. Il confie même regretter les absences répétées de la star brésilienne.

Entre Andy Delort et Neymar, l’affaire est close. L’attaquant de Nantes confie très bien s’entendre avec la star du PSG qu’il a souvent chambrée ces dernières années, notamment lorsqu’il portait le maillot de Montpellier (2018-2021).

"C’est un bon mec au fond"

"On a pu se chamailler, se chambrer, par le passé, reconnaît Delort dans une interview au Parisien, ce mercredi. Mais tout est clean maintenant. On a fait la paix. C’est un bon mec au fond. J’adore le joueur. Avec lui, il peut se produire quelque chose à tout moment. Tu le sens. Sur un dribble, une fulgurance, il a ce don de changer le cours d’un match et de faire se lever un stade. Ronaldinho était pareil dans les années 2000. Les gens paient leur place pour voir un tel talent. Il faut l’apprécier tel qu’il est. Bien sûr, ça aurait été mieux pour Paris et pour lui qu’il puisse, comme Mbappé, enchaîner les matchs sans être pollué par les blessures. Mais en disant ça, on ne va pas réécrire l’histoire…"

L’international algérien (15 sélections, 2 buts) avait déjà enterré la hache de guerre avec le Brésilien en mai 2021 après un match de Coupe de France entre Paris et Montpellier. "Comprenez une chose, se chambrer est un jeu, lance Delort sur son compte Twitter. Bon, Paredes n'est pas sur la photo mais lui aussi, on a signé un contrat de réconciliation."

L’histoire entre Andy Delort et Neymar avait débuté en 2019 quand Delort avait appelé le Brésilien à respecter "tout le monde", qui lui avait répondu d'un "Fuck you". Il avait détaillé ses reproches contre Neymar en janvier 2020. Le joueur confiait d’ailleurs surtout cibler Paredes "le garde du corps" de Neymar qu’il accusait de lancer de nombreuses insultes pendant les rencontres. Quelques années plus tard, les tensions se sont apaisées.