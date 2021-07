Nantes: Franck Kita s'excuse auprès des supporters et répète que "le club n’est pas à vendre"

Questionné sur les intentions de la famille Kita, propriétaire du FC Nantes depuis 2007, Franck Kita a de nouveau assuré que le club ne serait pas cédé. Le directeur général délégué a également fait son mea culpa concernant la gestion de l’épisode houleux du cercueil survenu en fin de saison dernière.

Inlassablement, la question revient à chaque conférence de presse, chaque intervention devant les médias ou les supporters. Non, le FC Nantes n’est pas à vendre. Interrogé à ce sujet ce jeudi à l’occasion de la reprise de l’équipe première, Franck Kita n’a pas changé de disque, et martelé une nouvelle fois que le club maintenu en Ligue 1 qu'au terme du barrage de fin de saison ne serait pas vendu dans l'immédiat. "Le club n'est pas à vendre, on va rester là, autant que ça se passe bien", a-t-il lâché dans des propos relayés par L’Equipe et un journaliste de 20 Minutes.

Le directeur général délégué de l’institution nantaise et fils du président Waldemar a également écarté l'idée que cette prise de position de la famille Kita ne soit qu'un discours de façade. Et confirmé que celle-ci n'a aucune envie de trouver un acheteur.

"Non, quand vous voulez vendre votre voiture, vous le dites. Moi, je dis il (le club) n'est pas à vendre, répond-il. (...) Ça me rendrait terriblement triste de partir un jour. Un jour, on partira, mais ça va vraiment me rendre triste, j'adore ce club profondément. C'est notre quinzième saison: si on voulait partir, on serait partis avant."

"C’est d’une violence que je n’ai jamais vue"

Alors que les Canaris enchaînent les saisons difficiles et que les relations entre les dirigeants nantais et leurs supporters sont glaciales depuis plusieurs années, un épisode houleux avait éclaté en fin de saison dernière, juste avant la dernière journée de Championnat contre Montpellier. Des centaines de supporters avaient assisté à la mise en terre symbolique d’un cercueil marqué de "FC Kita", dans un signe de protestation particulièrement hostile envers la famille propriétaire depuis août 2007.

Après le maintien acquis par les hommes d’Antoine Kombouaré face à Toulouse fin mai (1-2, 0-1), le cercueil avait été déterré par des employés du club aidés de Mogi Bayat, agent sulfureux et directeur sportif officieux du FCNA. Waldemar Kita avait également explosé après cet événement.

"Quand c’est comme ça, il y a toujours des erreurs des deux côtés, il y a eu le déterrement mais aussi l’enterrement, et quand vous voyez votre nom sur un cercueil et que des milliers de personnes vous enterrent, c’est d’une violence que je n’ai jamais vue", a regretté Franck Kita. Avant de faire amende honorable. "Donc, si on veut que les choses se calment, il faut faire un mea culpa. Je m’excuse, le président s’excuse, on a fait des choses pas bien, c'est évident, ou on n'aurait pas dû faire certaines choses. Mais essayons d’être constructifs, d’aller de l’avant."