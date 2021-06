Nantes: sous pression, Kita affirme qu'il n'est pas vendeur

Dans un entretien à L’Equipe, le président du FC Nantes Waldemar Kita assure une nouvelle fois que son club n’est pas à vendre alors qu’un projet de repreneurs a émergé ce vendredi, le "Collectif Nantais".

Officiellement, Waldemar Kita ne souhaite pas céder le FC Nantes et le répète. Quelques heures après le dévoilement du projet collectif de reprise présenté notamment par Mickaël Landreau, le président nantais a balayé le sujet de la vente de son club dans une interview publiée dans les colonnes de L’Equipe: "Je ne peux pas être vendeur. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de vendre".

"Je suis le premier à écouter tout le monde"

Sans détailler sa décision, Kita répète qu’il compte garder le FC Nantes, en dépit d’une cote de popularité en chute libre et des incidents qui se sont intensifiés ces dernières semaines. Dimanche dernier, à l’issue du barrage retour contre Toulouse et du maintien des Canaris dans l’élite, plusieurs dizaines d’individus s’étaient introduits à la Beaujoire pour en découdre avec certains employés.

"Ce qu'il s'est passé dimanche soir est un scandale, déplore le dirigeant nantais à ce sujet. Attaquer du personnel pendant une réunion amicale... S'il y a du dialogue à retrouver, il n'y a pas de problème. Je suis le premier à écouter tout le monde".

"Je travaille sur le futur"

Ce vendredi, Mickaël Landreau a présenté le "Collectif Nantais", un projet de reprise regroupant des souscripteurs prêts à investir, parmi lesquels quelques anciens joueurs: Nicolas Ouédec, Frédéric Da Rocha, Nicolas Savinaud ou Christophe Pigno. Un objectif de 20 millions d’euros a été évoqué.

Enfin, concernant l’avenir du FC Nantes, son président assure avoir un projet bien défini malgré les critiques et les résultats décevants: "Je travaille sur le futur, il y a une certaine stratégie. On me dit qu'il n'y en a pas, mais si, il y en a une !". Après un barrage indécis, les Canaris sont parvenus à rester dans l’élite in extremis aux dépens du Toulouse FC.