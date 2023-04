Nantes-Monaco: des Canaris renversants, Blas superstar de La Beaujoire, l'ASM perd une belle occasion pour le podium

Malgré une avance de deux buts à l'heure, l'AS Monaco concède le nul à Nantes (2-2) et reste au quatrième rang. L'OM pourrait prendre cinq longueurs d'avance ce dimanche soir. Mohamed et Blas ont marqué en sortie de banc.

Mis sous pression par le RC Lens, l’AS Monaco manque le coche. Face à des Nantais encore en gueule de bois quatre jours après leur nouvelle qualification pour la finale de la Coupe de France, les Monégasques se sont fait rejoindre alors qu'ils avaient le match en main (2-2). L’OM, qui se déplace à Lorient ce dimanche soir, pourrait prendre cinq longueurs d'avance pour le podium.

>> revivez Nantes-Monaco

Chirurgical, Monaco fait d'abord la différence en première période sur deux corners frappés sur la gauche par Henrique. Avec d’abord Disasi à la réception, auteur d’une frappe limpide sous la barre (21e). Puis, quelques minutes plus tard, une sortie manquée de Lafont aboutissant à un but presque involontaire de Matazon malgré l’intervention de Moutoussamy derrière sa ligne (30e). Le latéral brésilien devient à cette occasion le meilleur passeur décisif européen sur coups de pied arrêté cette saison, avec six offrandes.

Mohamed et Blas buteurs, le coaching gagnant de Kombouaré

Sans forcer, Monaco déroule et manque même de marquer le troisième but au retour des vestiaires, Ben Yedder (50e) et Ben Seghir (52e) butant sur Lafont. Inoffensif, le FC Nantes réagit enfin. Kombouaré sort notamment Delort, toujours muet en Ligue 1 avec les Canaris, sifflé par la Beaujoire et directement rentré aux vestiaires (58e). Mohamed le remplace et marque quelques minutes plus tard, d’un coup de tête également sur corner (65e).

L’intensité décolle enfin, même si l’ASM est de nouveau proche de marquer, par Golovin (67e) ou Ben Yedder, dont la tentative est sauvée par la tête de Girotto sur sa ligne (72e). Entré en jeu en même temps que Mohamed, Blas fait finalement de nouveau chavirer la Beaujoire, comme cette semaine face à l’OL, d’une tête au second poteau (77e). La célébration et les minutes qui suivent sont bouillantes.

Monaco laisse filer le podium, Nantes pas encore maintenu

Mohamed croit notamment s’offrir un doublé en glissant un ballon dans la profondeur entre les jambes de Nübel, mais son but est annulé pour une position de hors-jeu de quelques centimètres (85e).

Les deux équipes se séparent finalement sur ce résultat nul, au terme d'un second acte très intense, qui ne permet toutefois pas aux Nantais (14e à cinq points de la zone de relégation) d'assurer leur maintien. En haut du classement, Monaco reste quatrième, à deux longueurs de l'OM qui peut donc faire le break ce dimanche soir.