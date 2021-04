Nantes-OL: le duo Paqueta-Depay enfonce les Canaris, la folle course au titre continue

Porté par sa doublette Paqueta-Depay, l'OL s'est imposé (2-1) à Nantes ce dimanche, en clôture de la 33e journée de Ligue 1 et reste au contact de l'AS Monaco, du PSG et de Lille dans la course au titre.

La difficile victoire de l'OL à Nantes (2-1) a confirmé ce qui sonne comme une évidence. Pour voir Lyon atteindre son but de jouer la Ligue des champions la saison prochaine, l’entente entre Memphis Depay (21 buts, six passes décisives en Ligue 1) et Lucas Paqueta (six buts, trois passes décisives en Ligue 1), positionné plus proche des attaquants depuis plusieurs matchs, sera essentielle. Et elle a encore été déterminante face aux Canaris, dont la défense est, il est vrai, assez permissive cette saison. Contre Nantes, à l’aller, Paqueta avait inscrit le premier de ses sept buts en Ligue 1.

Une complicité technique évidente

Le Brésilien a encore offert un récital à la manœuvre, en posant beaucoup de problèmes aux Nantais entre les lignes. Le chef d’orchestre a joué à son rythme, avec une première accélération dès la 5e minute, pour une ouverture du score précoce, avec Memphis Depay à la conclusion. Dans le cœur du jeu, avec ou sans ballon, en tant que dépositaire du jeu ou à la récupération, Lucas Paqueta a été une nouvelle fois omniprésent. Et décisif une deuxième fois, avec une passe pour Toko-Ekambi qui obtenait un penalty, transformé par l’inévitable Depay (37e).

Face à Angers (3-0), déjà, l'ancien joueur de l'AC Milan et de Flamengo avait régalé le capitaine de l’OL. Ce dimanche, Paqueta s’est encore appuyé le plus souvent sur Depay, et inversement, avec une complicité technique évidente qui a encore crevé les yeux ce soir. Lucas Paqueta et Memphis Depay s'imposent comme les deux hommes en forme d’une équipe lyonnaise, actuelle quatrième du classement, qui espère retrouver la Ligue des champions à l’issue du sprint final. Mais pour cela il faudrait aussi que l’Olympique Lyonnais n’offre pas toujours deux visages aussi différents.

Une équipe aux deux visages

Après un premier acte maîtrisé contre une équipe fébrile, l’OL s’est mis à déjouer sans raison apparente. Les fautes techniques se sont alors multipliées, les joueurs de Rudi Garcia ont perdu de nombreux ballons, et éprouvé de sérieuses difficultés à sortir proprement de leur camp. Ludovic Blas a cadré une première frappe (52e), avant que Nicolas Pallois sonne définitivement la révolte en égalisant (59e). Isolé au second poteau, le défenseur nantais a poussé au fond des filets un ballon repoussé sur sa ligne par Lopes après un coup de tête de Kolo Muani.

L’OL n’a pas renoncé à jouer au football, et a continué de se procurer des occasions dans un autre registre, en contre, sans toutefois parvenir à les concrétiser. Et comme les Nantais étaient un peu moins maladroits et beaucoup plus agressifs que dans le premier acte, tout le contraire des Lyonnais, la partie s’est quelque peu équilibrée. Les meilleures occasions sont toutefois restées lyonnaises, avec Paqueta à la baguette. Mais le score n'évoluera plus en dépit d'une volonté évidente d'inscrire ce troisième but libérateur. Ce précieux succès permet à Lyon de revenir à deux points de Monaco.

Les deux équipes seront confrontées l'une à l'autre en quart de finale de la Coupe de France mercredi, avant un choc en Ligue 1 qui pourrait être décisif dans deux semaines, pour l'attribution de la troisième et dernière place sur le podium. Pour Nantes, dont c'est la 15e défaite et le quatorzième match d'affilée sans victoire à domicile cette saison, la situation se complique en revanche. Nantes reste 19e et avant-dernier à trois points de Nîmes, 18e et barragiste.