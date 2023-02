Nantes-Rennes: "Celle-là, elle fait très mal", Kombouaré amer après la défaite dans le derby

L'entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré exprime ses regrets après la défaite des Canaris dans le derby ce dimanche face à Rennes (1-0), lors de la 25e journée de Ligue 1. Il se dit "très déçu, très frustré", et ce bien plus qu'après l'élimination contre la Juventus en barrage de Ligue Europa jeudi.

"Eux, ils n’ont rien. Je crois qu’ils sont entrés une fois dans la surface. Alban (Lafont) n’a fait aucun arrêt en deuxième période." Dans la foulée de la défaite dans le derby contre Rennes (0-1), l'entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré témoigne de sa frustration.

"Celle-là, elle fait très mal. Celle de jeudi, non, explique-t-il au sujet de l'élimination en Ligue Europa par la Juventus (1-1, 0-3). Je suis déjà passé à autre chose. Celle-là, elle fait mal parce que si tu ne gagnes pas, tu dois prendre un point. C’est le minimum que tu dois prendre contre cette équipe au vu de ta prestation. Un point, c’est important pour la course au maintien, pour la confiance."

"Contre la Juve, il n'y avait aucune déception, aucune frustration"

"J’avais dit que contre la Juve, il n’y avait aucune déception, aucune frustration, répète le coach kanak. Là il y en a beaucoup, beaucoup. Je suis très frustré, très déçu pour mes joueurs qui ont fait un match solide, un très bon match. Quand tu es mené au score face à cette équipe, tu te dis que ça va être compliqué, puis finalement non. On a continué à y croire, à faire les efforts ensemble, pour aller marquer."

Trois jours avant un autre match brûlant, contre le RC Lens en quart de finale de Coupe de France, les Canaris tombent au 13e rang du championnant. Kombouaré regrette "surtout cette fin de première période où tu crées un nombre incalculable d’occasions et que tu n’arrives pas à marquer. Même si en deuxième période on n’a pas été capable de marquer, on a poussé aussi".

"Comment c'est possible de perdre un match comme ça?"

Il conclut en exprimant "beaucoup de déception pour les joueurs et pour le public. C’est un derby, on n’aime pas perdre, forcément qu’on est en colère. Tu te dis: 'comment c’est possible de perdre un match comme ça?'. C’est la dure loi du foot, où dominer n’est pas gagner. C’est ce qu’on a appris à nos dépens aujourd’hui".