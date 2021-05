Nice: avant l'Euro Espoirs, inquiétude pour Claude-Maurice, sorti sur civière

Evacué sur civière lors de la défaite de l'OGC Nice dimanche face à Strasbourg (2-0), en Ligue 1, Alexis Claude-Maurice pourrait manquer les quarts de finale de l'Euro Espoirs.

Inquiétude pour Alexis Claude-Maurice. Visiblement mal retombé après un duel avec Adrien Thomasson, lors de la rencontre entre l’OGC Nice et Strasbourg (0-2) ce dimanche, pour le compte de la 37e journée de Ligue 1, le jeune milieu offensif français (22 ans) est sorti sur civière.

"J’ai une pensée pour Alexis. C’est un joueur qui fait partie de l’équipe nationale des Espoirs. Il se blesse, j’espère que ce ne sera pas trop grave. On paie un lourd tribut en termes de blessures. Pour l’instant on ne sait rien, si ce n’est son ressenti: il a l’impression que c’est quelque chose de grave, il y aura des examens plus approfondis demain (lundi). Ça peut être la cheville ou le péroné, on ne sait pas", a réagi en conférence de presse l'entraîneur des Aiglons, Adrian Ursea.

Incertain pour les quarts de l'Euro Espoirs

En grande forme depuis quelques semaines, l'ancien Lorientais s'était illustré le week-end avec trois passes décisives distillées face à Brest (3-2). Une grave blessure serait aussi un coup dur pour les Espoirs, qui disputeront à partir du 31 mai la phase finale de l'Euro, avec un quart programmé à Budapest face aux Pays-Bas. En mars, il avait été appelé par Sylvain Ripoll pour remplacer le Lyonnais Houssem Aouar, blessé et forfait pour la phase de groupes de cet Euro. Resté sur le banc face au Danemark (0-1), il était entré en jeu contre la Russie (2-0), avant d'être titularisé pour affronter l'Islande (2-0).

Alexis Claude-Maurice est sorti sur blessure contre Strasbourg. © Capture d'écran Canal+

Après les quarts de l'Euro, les Espoirs auront rendez-vous à Tokyo pour le tournoi des Jeux olympiques (21 juillet-7 août). Nice, de son côté, terminera la saison dimanche prochain (21h) face à des Lyonnais déterminés à terminer sur le podium pour jouer la prochaine Ligue des champions. Avant cette 38e et dernière journée, les Aiglons occupent la neuvième place avec 49 points.