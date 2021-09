Nice : Gouiri est "encore loin de l’équipe de France" selon Galtier

Christophe Galtier, entraîneur de Nice, estime son attaquant Amine Gouiri encore loin de l’équipe de France malgré son début de saison canon (quatre buts en quatre matchs de L1). Il doit encore étoffer son bagage tactique, selon le technicien.

Amine Gouiri (21 ans) a démarré cet exercice sur les mêmes bases que la saison dernière avec Nice: en trombe. L’attaquant a déjà marqué quatre buts en autant de rencontres de Ligue 1 et confirme ses belles statistiques de sa première année niçoise (16 buts en 41 matchs). Il a même porté le brassard de capitaine avec l’équipe de France Espoirs contre la Macédoine (3-0) début septembre. De quoi postuler eux Bleus dans un avenir proche? Christophe Galtier trouve le sujet trop précipité.

"Quand je vois les joueurs à son poste..."

"Je trouve qu’il est encore loin du niveau quand je vois jouer l’équipe de France et qui sont les joueurs à son poste (Benzema, Mbappé, Martial, voire Giroud, non retenu lors du dernier rassemblement), tempère l’entraîneur niçois. Il a encore beaucoup de chemin à parcourir mais il met toutes les chances de son côté parce qu’il travaille beaucoup, il est très investi. Il travaille avant, pendant et après l’entraînement. Il a de l’ambition, c’est bien. Il a de la personnalité, c’est très bien. Qu’il continue comme ça mais quand on parle de l’équipe de France, il y a une sacrée concurrence. Il en est encore loin, il aura besoin de quelques saisons pleines avec des matchs européens."

Le technicien loue tout de même le potentiel de l’ancien Lyonnais, transféré à Nice à l’été 2020 contre sept millions d’euros. Le mérite de Gouiri est aussi de briller dans un système à deux attaquants (avec Dolberg), différent de celui de la saison dernière où il jouait davantage à gauche dans une attaque à trois.

"Il fait un très bon début de saison lié à la performance de ses partenaires autour de lui, note Galtier (…). Il a aussi cette capacité à être polyvalent. C’est un atout, ce n’est pas un inconvénient. Avec une certaine forme de personnalité, il va chercher à imposer le secteur de jeu dans lequel il est le plus à l’aise. Il est encore jeune. Plus il aura de bagage technico-tactique en lui, mieux ce sera pour la suite de sa carrière. J’étais très convaincu qu’Amine pouvait être associé avec un autre attaquant dans un 4-4-2, un 4-2-3-1, avoir de la proximité avec les autres. Il aime faire jouer les autres mais il peut aussi être très efficace sur le côté gauche."