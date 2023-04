Nice "J'attends que les joueurs parlent", l’appel de Rothen après les accusations de racisme contre Galtier

Jérôme Rothen a réagi ce mercredi sur RMC aux accusations de racisme visant Christophe Galtier. Dans Rothen s’enflamme, notre consultant a estimé que, pour démêler le vrai du faux dans cette histoire, la balle était désormais dans le camp des joueurs de l’OGC Nice.

C’est l’affaire qui secoue le football français. Au lendemain des révélations de RMC Sport sur le mail envoyé par Julien Fournier aux dirigeants d’Ineos pour alerter sur des supposés propos racistes de Christophe Galtier, il s’agit pour l’instant d’un "parole contre parole" entre les deux anciens Aiglons. Ce mercredi soir, Jérôme Rothen a réagi sur RMC en appelant les joueurs à s’exprimer pour démêler le vrai du faux.

"Il n’y a que les joueurs qui me permettront de me faire un avis sur cette affaire. Ce sont à eux de s’exprimer, a estimé notre consultant dans l’émission Rothen s’enflamme. Dans un vestiaire de foot, on est tout seul. Parfois, on voit des choses mais on ne peut pas le dire. Si t’es un petit jeune, tu n’as pas assez d’importance. Je vais te prendre Bilal Brahimi. S’il pense des choses négatives sur Galtier, tu crois qu’il va se présenter devant ses propriétaires ou la presse pour le dire ? Même d’autres (joueurs qui ont le plus d’expérience). Tu ne veux pas être le seul à payer.”

"Ceux qui peuvent donner aux joueurs la possibilité de parler, c’est le propriétaire ou le président"

"C’est une carrière individuelle, a poursuivi Rothen. Si un seul joueur s’en plaint et que les autres sont contre, qu’est-ce que les dirigeants ou l'entraîneur vont faire ? Ils vont lui coller une image et toute ta carrière ça te suit. Les joueurs, aujourd'hui, ne peuvent pas.Mais ceux qui peuvent donner aux joueurs la possibilité de parler, c’est le propriétaire ou le président. Si t’as fait une enquête interne et que t’as noté qu’il y avait des choses ambigües, les propriétaires doivent te donner la possibilité de communiquer. Mais dans ces cas-là, c’est plusieurs joueurs, pas un seul. Maintenant que l’affaire est sortie, j’attends que les joueurs, comme Yilmaz l’a fait, parlent."

Ancien joueur de Christophe Galtier à Lille, le Turc Burak Yilmaz a volé au secours de son ancien coach ce mercredi. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le buteur a assuré ne jamais avoir senti de problème à cause de sa nationalité ou de sa religion.

"J'ai lu les nouvelles aujourd'hui et j'ai senti que je me devais de dire quelque chose, a estimé l'attaquant champion de France avec le LOSC. J'ai travaillé avec Galtier et je n'ai jamais senti le moindre comportement négatif de sa part à cause de ma religion ou de ma nationalité. C'est un entraîneur fantastique autant qu'une personne fantastique." Ce témoignage en appellera-t-il d’autres ?