PSG: Galtier placé sous protection personnelle et familiale après des menaces de mort

Accusé de racisme et d'islamophobie lors de son passage à Nice, Christophe Galtier a reçu de nombreux messages après la révélation de cette affaire. Selon les informations de RMC Sport, le technicien a également fait l'objet de menaces de mort et bénéficie d’une protection personnelle et familiale mise en place par le club.

Désormais au Paris Saint-Germain avec lequel il bataille pour le titre en Ligue 1, Christophe Galtier a vu son passage à Nice revenir violemment sur le devant la scène ce mardi avec la divulgation dans la presse du contenu d'un mail envoyé par Julien Fournier à la direction d'INEOS. L'ancien dirigeant du club azurén y accusait l'entraîneur d'avoir regretté le trop grand nombre de joueurs "noirs et musulmans" chez les Aiglons.

Selon les informations de RMC Sport, Christophe Galtier a depuis reçu près de 5000 appels et messages dont certains étaient clairement des menaces de mort. Notamment après la divulgation de son numéro de téléphone sur les réseaux sociaux. Depuis mardi soir, le coach du PSG bénéficie d’une protection personnelle et familiale mise en place par le club francilien.

Le clan Galtier attend la position d'INEOS, le PSG enquête

Le clan Galtier attend maintenant de connaître la position d'INEOS. Les dirigeants parisiens poursuivent leur investigation pour tenter de connaître la vérité sur cette affaire. Mercredi lors de l'entraînement collectif du groupe francilien, à trois jours du choc de la 31e journée de Ligue 1 contre Lens samedi, l'entraîneur du PSG n'a pas parlé de sa situation personnelle à ses joueurs.

Selon les éléments relayés ce mercredi par RMC Sport, l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi, qui est à Doha, a lancé sa propre enquête pour faire la lumière sur la polémique autour de propos que son coach aurait tenu lors de son passage à Nice. En tant qu’employeur, le club parisien veut faire les choses bien pour ne pas se mettre à la faute vis-à-vis d’un de ses salariés.

Galtier a démenti, le PSG rappelle sa lutte contre le racisme

Au lendemain de l'explosion de cette affaire dans la presse, Christophe Galtier a démenti les faits qui lui sont reprochés dans ce mail rédigé par Julien Fournier. Du côté du PSG, si le club reste attentif à l'évolution de cette affaire, l'actuel leader du championnat n'est pas directement concerné par ces "allégations" qui datent d'une période antérieure à son arrivée dans la capitale.

Le PSG a aussi tenu à rappeler son "engagement de longue date" dans la lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination.

