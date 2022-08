Nice-OM: "C'est une très grosse déception", Favre charge ses joueurs

Lucien Favre n'a pas voulu trouver de circonstances atténuantes pour expliquer la prestation catastrophique de ses joueurs face à l'OM (0-3).

Miraculé sur la scène européenne, l’OGC Nice a expérimenté un violent retour à la réalité ce dimanche, en Ligue 1. Giflé à domicile par l’OM (0-3), le Gym n’a toujours pas gagné depuis le début de la saison et pointe à une inquiétante 18e place, très loin des ambitions affichées en début de saison. "C'est une très, très grosse déception, a réagi Lucien Favre. On n'a pas été bon du tout en première mi-temps. Cela a été un peu mieux en deuxième. Mais c'est parce que Marseille s'est relâché. On en est conscient. On a mal défendu. Quand tu n'es pas bon dans la récupération du ballon, tu ne peux rien faire. Il y a ça et d'autres choses aussi. Je ne vais pas entrer dans les détails."

Dante: "Il faut quand même être lucide..."

Alors que le début de match semblait plutôt bien engagé de leur part, les Niçois n’ont presque plus rien montré après l’ouverture du score marseillaise, aussi bien offensivement que défensivement, où ils sont le plus souvent apparus apathiques. "La fatigue et le mercato, ce sont des excuses, a déclaré Favre. Cela ne sert à rien de parler de ça. C'est le terrain qui compte. C'est le terrain qui m'a déçu. On n'a pas la rage pour défendre. On perd des ballons faciles. On ne fait pas les efforts pour récupérer le ballon. Cela s'est vu. Il a manqué d'intensité dans la récupération. La récupération du ballon est primordiale dans tous les sports. Tout le monde doit s'y mettre pour le faire."

S’il ne veut pas jeter à la poubelle tout ce qui a été fait de bien par son équipe depuis le début de la saison, le capitaine Dante a néanmoins souscrit au discours tenu par son entraîneur. "On attendait une réaction différente, par rapport à ce match qui était important, par rapport au score. Après, le souci, c’est aussi l’état d’esprit collectif, il faut quand même être lucide, et faire son autocritique."