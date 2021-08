Nice-OM, les compos: De la Fuente sur le banc, Galtier garde ses hommes

Pour cette affiche très attendue entre Nice et l’OM ce dimanche, Jorge Sampaoli et Christophe Galtier alignent toutes leurs forces en présence, avec toutefois un changement majeur côté marseillais. De quoi annoncer un grand spectacle en clôture de la troisième journée de Ligue 1.

Jorge Sampaoli contre Christophe Galtier. Under, Payet, Gerson contre Kluivert, Dolberg, Gouiri. C’est un vrai choc qui attend la Ligue 1 ce dimanche à Allianz Riviera entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille (20h45), deux des équipes les plus enthousiasmantes depuis le début de saison en France.

Sans Caleta-Car, absent pour raisons familiales et toujours sur la liste des départs, ni Balerdi, exclu en fin de rencontre face à Bordeaux dimanche dernier (2-2) et suspendu, Jorge Sampaoli n’avait pas un choix cornélien pour sa défense à trois. Sans surprise, les recrues Saliba et Peres enchaînent, associées à Alvaro.

Henrique remplace De la Fuente

En attendant l’arrivée de Lirola, Kamara occupera toujours le poste de latéral droit en position défensive dans le 4-4-2 sans ballon. Le milieu ne change pas avec Gueye, Guendouzi et Gerson pour accompagner le Minot. Les couloirs seront animés par Under et Henrique, préféré à De La Fuente pour le seul changement majeur du onze, et le poste de numéro 9 par Payet, trois hommes particulièrement en jambes.

Côté Niçois, Christophe Galtier est notamment privé de Bambu, Schneiderlin ou Stengs, tous blessés. Mais l’entraîneur du Gym pourra aligner son infernal duo Dolberg-Gouri, également en très grande forme comme ils l’ont montré face à Lille (4-0). Le double pivot Rosario Lemina est présent devant la défense, alors que les ailes seront occupées par Boudaoui et Kluivert. Pas de surprise derrière, avec la paire Todibo-Dante dans l’axe, Bard et Atal dans les couloirs.

Les compositions:

Nice: Benitez - Atal, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Rosario, Lemina, Kluivert - Dolberg, Gouiri.

OM: Mandanda - Saliba, Alvaro, Luan Peres - Kamara, Guendouzi, Gueye - Ünder, Gerson, Luis Henrique - Payet.