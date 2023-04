Nice-PSG: coup dur pour le PSG, Renato Sanches sort sur blessure dès la 9e minute

Le PSG a connu un premier contre-temps ce samedi dans son match face à Nice avec la sortie sur blessure prématurée de Renato Sanches, contraint à quitter le terrain dès la 9e minute pour laisser sa place à Fabian Ruiz.

Le choc entre Nice et Paris a mal démarré pour les Parisiens. Le PSG a perdu très tôt Renato Sanches, laissant sa place suite à une blessure très tôt dans le match, quittant la pelouse de l'Allianz Riviera dès la 9e minute. Le milieu de terrain s'était plaint très tôt d'une gêne en haut de la cuisse après un duel avec un Aiglon mais a tardé à sortir. Le Lusitanien s'est testé par la suite, en vain.

Seulement neuf titularisations cette saison

Finalement, c'est l'Espagnol Fabian Ruiz qui a pris sa place. Une nouvelle blessure pour le Portugais, habitué à fréquenter l'infirmerie du PSG. L'ancien du LOSC a déjà connu quatre blessures depuis son arrivée dans le club de la capitale cet été: une blessure aux adducteurs, une autre musculaire, une contusion puis une blessure à l'ischio.

Revenu de cette dernière blessure le 6 mars dernier après six matches manqués, il avait connu sa première titularisation lors de la défaite 0-1 face à Lyon le 2 avril dernier. Au total, Renato Sanches n'a joué que 20% des minutes en Ligue 1 et a manqué 10 matchs du championnat de France pour blessure. Avant ce soir et ses 9 minutes jouées, il n'avait été titulaire qu'à 8 reprises toutes compétitions confondues.

Un coup de gueule en février dernier

Le 2 février dernier, Renato Sanches s'était agacé de son peu de temps de jeu en zone mixte après une victoire 3-1 face à Montpellier où il était entré en jeu à la place de Sergio Ramos, blessé: "C'est toujours important de gagner après ne pas avoir gagné les deux derniers matches. J'ai juste besoin de gagner un peu de confiance, et de jouer un peu plus. Je reviens de blessure, je sais que c'est un peu compliqué, c'est un peu frustrant parce que c'est difficile de bien jouer quand tu reviens de blessure."

"Je me sens bien, j'ai juste besoin de jouer un peu plus. C'est le coach qui choisit les joueurs. Moi, je ne suis pas content, c'est normal que de temps en temps que j'ai envie de jouer plus. Mais je respecte la décision du coach, c'est lui qui décide, je suis là pour donner mon meilleur", avait confié l'international portugais (32 sélections), avant de se blesser à nouveau trois jours plus tard à l'entraînement.