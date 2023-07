OL: Après la décision de la DNCG, Blanc craint des retards dans la prépa

Alors que l’Olympique Lyonnais a fait appel des restrictions qui lui étaient imposées par la DNCG, notamment l’encadrement des dépenses du mercato, Laurent Blanc a déploré une "perte de temps" pour la saison à venir, dans une interview à L’Equipe et au Progrès.

Après avoir rejoint l’Olympique Lyonnais en cours de saison, en octobre dernier, Laurent Blanc espérait connaitre cet été sa première préparation complète avec son équipe. Pour l’instant, celle-ci est déjà perturbée: sanctionné par la DNCG, le gendarme financier du football français, le club rhodanien a été contraint à un encadrement de la masse salariale et de ses dépenses en indemnités de transfert sur le mercato en cours. Même s’il a fait appel, la situation inquiète l’entraineur, qui regrette une "perte de temps".

Dans une interview donnée à L’Equipe et au Progrès, Blanc a ainsi confié connaitre un mercato "difficile". "Il faut améliorer et trouver des solutions à des joueurs de retour de prêt, a-t-il expliqué. Il y a beaucoup de travail. Et avec un recrutement et une masse salariale surveillés, ce n'est pas simple... On ne s'attendait pas à cette décision de la DNCG mais on va voir comment ça se termine avec l'appel. Ce qui me désole, c'est qu'on perd du temps." Le technicien a aussi confirmé qu’il était plus compliqué de réaliser des signatures que d’ordinaire.

Pas de ventes à tout prix

Plus tard dans l’entretien, l’ancien coach de Bordeaux a tout de même tenu à assurer que le discours tenu en interne n’encourageait pas à vendre coute que coute pour passer la DNCG. Ce qui serait plutôt encourageant pour conserver les jeunes Castello Lukeba, Rayan Cherki et Bradley Barcola... Même si ce dernier est la priorité de Luis Enrique, nouvel entraineur du Paris Saint-Germain, comme l’a révélé RMC Sport jeudi soir. Blanc souhaite débuter la saison avec ce trio après lui "avoir fait de la place cet hiver".

Comme l’ensemble du club, l’entraineur de l’OL sera donc particulièrement attentif à la décision finale de la DNCG, auprès de qui Santiago Cucci a annoncé faire appel mercredi. Le nouveau président exécutif lyonnais a annoncé qu’il allait apporter des "précisions" à la "première copie" rendue par le club et "arriver avec un dossier sérieux, bien constitué et compréhensible". Le verdict devrait être connu la semaine prochaine, alors que la Ligue 1 reprend déjà dans un mois.