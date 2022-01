OL-ASSE: l'espoir ruiné d'un 124e derby avec une jauge augmentée ?

Alors que l'OL voulait augmenter la jauge du Groupama Stadium pour le derby face à Saint-Etienne, prévu ce vendredi (21h), le club rhodanien devra très probablement se contenter de la jauge de 5.000 personnes instaurée par le gouvernement.

L'OL perd un nouveau combat. Alors que le club voulait accueillir plus de 5.000 spectateurs à l'occasion du derby face à Saint-Etienne, ce vendredi à 21 heures, la jauge ne sera pas augmentée pour le 124e derby La raison? Le timing de la décision du Conseil Constitutionnel, saisi dimanche par une soixantaine de députés de tous bords, qui contestent le passage en pass vaccinal du pass sanitaire en vigueur, le projet de loi votée par l’Assemblée Nationale dimanche dernier. Le Conseil Constitutionnel a indiqué ce matin qu’il rendra sa décision vendredi.

Comme le match entre Lyon et Saint-Etienne est programmé le soir à 21 heures, il semble difficile que cela puisse permettre aux autorités d’autoriser dans la foulée (en admettant que la décision soit positive) le dossier déposé par l’OL, de "diviser" le stade en cinq stades différents, en séparant chaque tribune où 5.000 supporters pourraient venir.

Un succès sanitaire pour OL-PSG

C’est l’organisation proposée (et rejetée) dès le premier match de l’année face au PSG le 9 janvier dernier. Mais les dirigeants lyonnais ne désespéraient pas de proposer une jauge augmentée, pour le deuxième rendez-vous de ce début 2022, qui aurait du faire le plein pour la deuxième fois en 15 jours.

Fort du succès "sanitaire" de Lyon-PSG, où seules les loges labellisées restauration avaient accueilli des supporters qui avaient pu suivre la match après avoir dîné, l’OL avait monté un dossier, photos à l’appui, de tout ce qui avait été fait (distribution de masques FFP2, fermeture des buvettes, remarques répétées par les stadiers aux fans de porter en permanence le masque).

Tirage au sort pour le derby

Du coup, la jauge des 5.000 personnes devrait être répartie différemment : là où une large majorité avait été donnée aux supporters en loge, il devrait y avoir une parité entre "VIP" et supporters grand public avec un tirage au sort parmi les 25.000 abonnés qui avaient été sondés par mail sur leur volonté et leur disponibilité pour cette rencontre. Le dernier derby en présentiel à Lyon date du 1er mars 2020, juste avant le confinement et avait attiré 52 722 spectateurs. Il y avait même eu 58 069 personnes pour le derby de février 2018.

Ce sera donc la troisième affiche qui aurait dû faire le plein de personnes et de liquidités et qui sonnera creux après le futur OL-OM à rejouer à huis clos et le Lyon-PSG au début de la réduction des jauges à 5.000 le 9 janvier dernier. La saison estampillée "annus horribilis" de l’OL se poursuit donc.