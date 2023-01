OL: Aulas charge encore Juninho après l'échec de son retour au club

Dans un entretien au Monde, Jean-Michel Aulas est revenu sur les moments difficiles que vit l'OL. S'il assure que son club n'est pas en crise, le président lyonnais prend la défense de Bruno Cheyrou, un homme "hypercompétent". Et en remet une couche sur Juninho.

Jean-Michel Aulas ne veut pas entendre parler du mot crise pour définir les temps difficiles traversés par l'OL. Seulement 9es de Ligue 1 avant la 20e journée, les Gones n'ont plus gagné en championnat depuis le 28 décembre à Brest (4-2). Surtout, les hommes de Laurent Blanc restent sur deux revers consécutifs à domicile face à Clermont (0-1) et Strasbourg (1-2).

Les mauvais résultats mettent les supporters en colère et ces derniers le font savoir, en réclamant notamment les départs du président, de Vincent Ponsot (directeur général adjoint) et de Bruno Cheyrou (responsable du recrutement). Pourtant, "JMA" a réaffirmé son soutien envers l'ancien joueur de Rennes. "Il n’a pas le titre jusqu’à maintenant. Contrairement à ce qui est dit, Bruno est hypercompétent. Ma volonté est qu’il prenne le poste de directeur sportif. Et on cherche avec Vincent une sorte de conseiller sportif, qui soit un très grand ancien joueur", a confié Jean-Michel Aulas dans les colonnes du Monde.

Aulas s'est "trompé de poste" pour Juninho

Le président de l'OL s'est également exprimé sur le passage de Juninho, directeur sportif du club rhodanien entre 2019 et 2021. "J’ai fait ma première erreur de stratégie de ressources humaines en donnant une délégation du pouvoir sportif extrêmement large à Juni. Ça n’a pas fonctionné : était-ce parce qu’il n’était pas compétent ou parce que je l’ai mis à un poste qui ne correspondait pas à ses compétences ? C’est sur son poste que je me suis trompé. Pas sur lui. Je lui ai donné les clés de la maison parce que les supporters le réclamaient et je pensais qu’on allait résoudre tous les problèmes. (...) On a lui donné un bonus de bienvenue énorme. Son retour, c’était l’extase. Par contre, dans l’application de la responsabilité, je n’ai pas été bon. Mon erreur était de lui donner les clés alors qu’il n’était pas prêt du tout", assure Jean-Michel Aulas.

En quête d'un trophée depuis 2012, l'OL connaît un déclin au niveau des résultats ces dernières saisons. Après avoir systématiquement connu l'Europe sur les deux dernières décennies, les Gones restent sur trois saisons délicates (7e place en 2020, 4e en 2021 et 8e en 2022).