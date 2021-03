PSG, LOSC, OL: sur quels matchs va se jouer le titre?

Lille, l’OL et le PSG se tiennent en trois points à neuf matchs de la fin de saison en Ligue 1. Plusieurs confrontations directes sont au programme entre les trois prétendants à la victoire finale en championnat.

En luttant jusqu’au bout pour conserver le nul à Monaco (0-0), Lille pensait avoir fait une très mauvaise opération dans la course au titre en Ligue 1. Mais la défaite du PSG à domicile contre Nantes (1-2), ce dimanche en clôture de la 29e journée, a transformé cette contre-performance en bonne opération en tête du championnat.

Toujours leader, le LOSC possède désormais trois longueurs d’avance sur un duo composé de Paris et de l’Olympique Lyonnais (63 pts contre 60) et pourrait même encore prendre ses distances le week-end prochain en profitant du choc entre les Franciliens et les Gones. La première des confrontations directes entre candidats au titre.

Lyon peut enfoncer le PSG

Toujours en lice en Ligue des champions et en Coupe de France, le PSG va s’offrir plusieurs semaines très rythmées avec un gros enchaînement de matchs. Dès dimanche 21 mars, l’équipe entraînée par Mauricio Pochettino se rendra au Groupama Stadium face à des Lyonnais toujours motivés pour ce rendez-vous.

Cette rencontre promet un duel spectaculaire entre les deux meilleures attaques de L1 et une kyrielle de stars offensives. Si Paris devrait pouvoir compter sur le trio Neymar-Icardi-Mbappé, l’OL peut aussi s’appuyer sur Tino Kadewere, Karl Toko-Ekambi et Memphis Depay.

Déjà victorieux à l’aller (0-1), les partenaires de l’international néerlandais pourraient encore jouer un sale tour aux Parisiens. Surtout que le match contre Lille, reprogrammé ce mercredi en Coupe de France à 16h45, risque de faire mal aux organismes des joueurs du PSG.

PSG-Lille à quelques jours de la Ligue des champions

Piégé par les Canaris ce dimanche, le PSG doit immédiatement se relancer. Mais son calendrier ne semble pas idéal pour cela. Après le déplacement à Lyon, le champion de France en titre va également accueillir Lille le samedi 3 avril lors de la 31e journée de Ligue 1. En plus d’affronter la solide équipe de Christophe Galtier (meilleure défense du championnat avec 17 buts encaissés), les Franciliens ne seront plus qu’à quelques jours du match aller des quarts de finale de Ligue des champions.

Si l’adversaire de Paris n’est pas encore connu - il le sera après le tirage au sort ce vendredi - ce sera forcément compliqué. Objectif de la direction parisienne, le rendez-vous en Ligue des champions pourrait déjà être dans toutes les têtes au moment d’affronter Lille. Aux Lillois d’en profiter pour creuser encore un peu plus l’écart en tête de la L1.

La fin des ambitions après OL-Lille?

Avec neuf matchs à jouer d’ici la fin de la saison, chaque rencontre aura clairement des allures de finale pour l’actuel trio de tête. L’affiche entre l’OL et Lille, le week-end des 24 et 25 avril au Groupama Stadium, pourrait même constituer l’un des derniers moments-clés de cette campagne 2020-2021 en Ligue 1.

Après un match aller dominé dans le jeu par les Lillois mais conclu sur un nul (1-1) et marqué par l’expulsion contestée de Marcelo, ce retour devrait donner lieu à une belle bataille. Plus que jamais, ce sera malheur au vaincu lors de ce duel entre les Gones et les Dogues prévu lors de la 34e journée. Surtout qu’après la réception des Lillois, Lyon se déplacera à Monaco. Certes, les Monégasques sont pour le moment un peu plus loin au classement (quatre points de retard sur Paris et l’OL, sept sur Lille) mais l’équipe de Niko Kovac espère encore se mêler à la lutte pour le podium voire mieux. En plus de ces confrontations directes, des surprises peuvent encore faire perdre des points aux favoris. Interrompue par le coronavirus la saison passée, la Ligue 1 s’offre cette année un sprint final riche en suspense.

Le calendrier des chocs au sommet de la L1

OL-PSG, le 21 mars lors de la 30e journée

PSG-Lille, le 3 avril lors de 31e journée

OL-Lille, le week-end des 24 et 25 avril lors de la 34e journée

Monaco-OL, le week-end des 1er et 2 mai lors de la 35e journée