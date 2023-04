OL: Blanc vole à son tour au secours de son "ami" Galtier

Comme de nombreux entraîneurs de Ligue 1, Laurent Blanc a défendu Christophe Galtier face aux accusations de racisme dont il fait l'objet. "C'est mon ami", a insisté l'entraîneur lyonnais, vendredi, après la victoire contre Toulouse.

"J’ai une petite pensée pour lui. Je le connais depuis mes 18 ans, c’est mon ami." Comme Bruno Genesio, Antoine Kombouaré ou Eric Roy avant lui, Laurent Blanc a tenu à apporter son soutien à Christophe Galtier, accusé par Julien Fournier d'avoir tenu des propos racistes et islamophobes lors de son passage à Nice en 2021-2022.

Blanc défend son "ami"

"Vous savez, à Paris, rien ne se fait comme ailleurs, je suis bien placé pour le savoir. Je pense que c'est une mauvaise histoire. On va voir ce qui se passe. Christophe Galtier est un personnage que je connais depuis 30-40 ans. J'ai joué en équipe de France juniors avec lui. Sincèrement, quand on me parle d'une personne qui est raciste, je ne pense pas. On verra ce qui se passe, mais ça reste mon ami", a commenté Laurent Blanc vendredi, au micro de Prime Vidéo, après la victoire de l’OL contre Toulouse (2-1) en ouverture de la 31e journée de Ligue 1.

Philippe Montanier, entraîneur du Téfécé, s'est également exprimé sur cette affaire en conférence de presse. "Ce n'est pas simple, a-t-il dit. J'ai l'impression que c'est quand même plus une affaire 'niço-niçoise'. Je ne suis pas particulièrement proche ou ami avec Christophe, mais je le côtoie depuis 40 ans et il n'y a jamais eu quoi que ce soit sur ce sujet-là du racisme. Il l'a bien dit, une enquête va être ouverte et peut-être que la montagne va accoucher d'une souris encore une fois. Ce que je lui souhaite car tous ceux qui le côtoient depuis de nombreuses décennies n'ont jamais pu constater le moindre propos raciste envers qui que ce soit."

En pleine tourmente, alors que Paris reçoit Lens ce samedi au Parc (21h) pour un choc possiblement décisif entre le leader du championnat et son dauphin, Galtier a contre-attaqué vendredi et s'est félicité de l'ouverture d'une enquête judiciaire pour des faits présumés de discrimination. "Je suis profondément choqué par les propos qu'on me prête, relayés par certains de manière irresponsable", a lancé, le visage grave, le technicien en lisant un texte en préambule de la conférence de presse de veille de match. "Toute ma vie d'homme, de footballeur puis d'entraîneur a été dictée par le souci du partage et le bien vivre avec les autres. Je ne saurais accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte", a-t-il déclaré.