OL: Bosz voudrait rejouer le match contre le Paris FC

Questionné en conférence de presse sur les incidents lors de Paris FC-OL en Coupe de France, l'entraîneur lyonnais Peter Bosz s'est dit "déçu" de ne pas avoir pu aller au bout du match, et espère qu'il pourra être rejoué.

"Nous sommes tristes par rapport à ce qui s'est passé." Invité à se présenter en conférence de presse ce mardi avant la dernière de l'année en Ligue 1 face à Metz, Peter Bosz est revenu sur les incidents lors de Paris FC-OL qui ont contraint à arrêter le match. Une deuxième suspension de match en un peu moins d'un mois pour les Lyonnais, qui doivent déjà rejouer le match face à l'OM, arrêté aussi après un jet de projectile contre Payet.

"Il y a des supporters qui ne sont pas comme avant"

Résigné, l'entraîneur de l'OL se dit "déçu" ne pas avoir pu jouer la deuxième mi-temps face au Paris FC. "Encore une fois", ajoute-t-il dépité. "J'espère qu'on va récupérer Jerome Boateng, qui était malade lors du dernier match" conclue-t-il avec plus d'enthousiasme.

Contraint de parler de ces débordements plutôt que de la prochaine échéance de son club (match contre Metz mercredi), Peter Bosz regrette la situation : "Nous sommes tristes par rapport à ce qui s'est passé. Tout le monde comprend que les joueurs n'ont rien à faire avec ça. Le match a été arrêté alors qu'on était déjà sur la pelouse. Ce n'est pas bien qu'aujourd'hui on soit obligé de parler de ça et non du prochain match contre Metz."

Ayant abordé le sujet sur plus de la moitié du temps de sa conférence de presse, le technicien néerlandais observe que la France n'est pas le seul pays touché par des problèmes aves ses supporters. Des changements de comportements globaux, lié à la pandémie selon lui : "Depuis le Covid-19, il y a des supporters qui ne sont pas comme avant. Je le vois aussi en Hollande. Dans plusieurs stades, pas seulement à l'OL, il se passe des choses qu'on ne voyait pas avant la pandémie."

"J'espère qu'on va rejouer le plus vite possible le match face au Paris FC"

Mis sous pression, l'OL est toujours classé 13e de Ligue 1, avec un match de retard. Une situation loin d'être évidente pour l'entraîneur, qui est déjà confronté au départ de son directeur sportif dès cet hiver. Il admet d'ailleurs que ces divers évènements pèsent dans le mental du groupe : "Quelque part dans notre tête on pense encore à ça, mais on s'est bien entraîné hier. On a encore une séance aujourd'hui pour préparer au mieux le match de Metz. Mes joueurs sont aussi des êtres humains, mais j'espère que ça ne les chamboulent pas trop."

"Cela fait longtemps que je travaille dans le football, et je n'ai jamais vécu une saison où en cinq mois il y avait deux matches arrêtés, ajoute l'ancien entraîneur de Dortmud et du Bayer Leverkusen. Donc même avec l'expérience, je pense qu'il n'y aucun joueur qui a pu vivre une telle chose."

L'Olympique Lyonnais affronte le FC Metz mercredi à 21h, et compte bien finir son année 2021 en beauté, et avec l'aide du public. Peter Bosz a d'ailleurs fait passer un message aux "vrais supporters" qui seront présents au Groupama Stadium : "Il y a une grosse différence entre jouer avec et sans public. Demain, j'espère qu'ils vont montrer que l'OL a des bons supporters, qui sont là pour leur équipe. Mes joueurs ont besoin de cela aussi. J'espère qu'il y aura une grosse ambiance demain dans notre stade."

Concernant la reprise du "demi-match", comme s'amuse à dire le Néerlandais, le club espère que ce Paris FC-OL pour le compte des 32emes de finale de Coupe de France sera rejoué : "On ne sais pas si ce match va être rejoué et quand, donc on ne sait pas quand on va reprendre après la trêve. Ce n'est pas bien pour le football français, pour l'Olympique Lyonnais. J'espère qu'on va rejouer le plus vite possible le match face au Paris FC, tout le match ou juste la deuxième mi-temps. Et j'espère qu'on gagnera ce match."

Les décisions concernant l'avenir de la rencontre devraient être connues d'ici le 28 décembre.