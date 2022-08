OL: c'est enfin officiel, Cherki prolonge son contrat

Comme confirmé par RMC Sport ce vendredi, Rayan Cherki a officiellement prolongé son contrat avec l'OL. Il est désormais lié jusqu'en 2024, avec une année supplémentaire en option et liée à un certain nombre de matchs disputés en 2022-2023.

Comme annoncé ce vendredi par RMC Sport, Rayan Cherki a officiellement prolongé son contrat avec l'OL. Le milieu offensif de 19 ans s'est engagé pour deux années supplémentaires (dont une en option) avec son club formateur. La seconde année (2024-2025) est optionnelle et liée à un certain nombre de matchs disputés lors de la saison 2022-2023.

Intialement sous contrat jusqu'en 2023, le grand espoir des Gones va donc poursuivre son apprentissage dans le Rhône, même si certains supporters lyonnais ont pu craindre un départ lors du mercato estival.

"Rendre au club tout ce qu’il m’a déjà apporté"

"Je suis très heureux de prolonger mon contrat avec mon club formateur qui est aussi celui de mon cœur et de ma ville, confie Rayan Cherki, cité dans le communiqué de l'OL. On avait pris la décision d’attendre que je revienne pleinement de ma blessure pour avancer concrètement dans les discussions. Mais j’avais cette envie de continuer à grandir avec l’OL et de rendre au club tout ce qu’il m’a déjà apporté à travers cette signature".

L'Olympique Lyonnais, de son côté, "se réjouit de la prolongation du contrat de Rayan Cherki, confortant, une nouvelle fois, la stratégie du club de poursuivre son projet sportif autour des joueurs talentueux issus de son Academy entourés de joueurs expérimentés".

Des discussions ralenties

Les négociations contractuelles n’ont pas traîné à cause de divergences salariales entre les différentes parties. Dès le mois de juin, l’international espoirs tricolore (quatre apparitions avec les U21) avait fait part de son optimisme pour son avenir dans la capitale des Gaules. L’OL espérait voir son joyau signer un contrat de trois ans alors que l’entourage du joueur français est resté ferme sur une seule année fixe dans le nouveau bail. Ce qui a un peu ralenti l'avancée des discussions.

Lancée dans une opération reconquête après avoir manqué la qualification européenne en 2021-2022, la direction rhodanienne a voulu rebâtir son équipe autour de plusieurs joueurs formés au club. Outre les retours des deux illustres anciens Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso lors du mercato, le président Aulas a blindé ses jeunes. Maxence Caqueret avait déjà prolongé son bail quelques semaines auparavant, tandis que les départs de Malo Gusto et Castello Lukeba ne sont pas au programme, sachant que les deux jeunes joueurs vont avoir un rôle à jouer cette saison.