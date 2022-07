OL: la belle frappe de la pépite El Arouch contre le Dynamo Kiev

Mohamed El Arouch, milieu de terrain issu du centre de formation de l’OL, a inscrit un joli but lors de la défaite en amical contre le Dynamo Kiev (1-3) ce mardi, d’une frappe sèche devant la surface.

La pépite lyonnaise a fait parler la poudre. Mohamed El Arouch, milieu de terrain de l’OL, s’est montré décisif, et de très belle façon, lors du premier des deux matchs amicaux du club lyonnais face au Dynamo Kiev ce mardi soir. Même si les Rhodaniens se sont finalement inclinés (1-3).

À l’heure de jeu, l’OL est mené 2-0 à Bourgoin-Jallieu lorsque le jeune lyonnais (18 ans), servi par Kadewere devant la surface, déclenche une frappe du droit dans les petits espaces qui fait mouche. Le ballon termine dans la lucarne gauche ukrainienne, ce qui n’empêchera pas le Dynamo d’enfoncer le clou quelques minutes plus tard.

El Arouch évoque "une très bonne entente avec Paqueta"

Mohamed El Arouch, buteur dans une position similaire en finale de la Coupe Gambardella, espère à terme s’imposer en équipe première et "jouer en Ligue 1 le plus rapidement possible". "C’est une très grande fierté. Je suis très heureux de ce premier but dans le monde pro, témoigne-t-il au micro d’OL Play. J’espère que c’est le début de très grands pas". Avant de confirmer avoir eu "une très bonne entente avec Paqueta" ce mardi en fin d’après-midi.

Les Lyonnais sont désormais attendus dès 21h sur la même pelouse pour retrouver cet adversaire dans un second match de préparation ce mardi soir, avec un onze proche de celui qui pourrait être celui de la saison prochaine en championnat. Peter Bosz avait effectivement aligné une équipe très rajeunie pour cette première rencontre, avec comme seuls cadres Riou, Dubois, Paqueta et Kadewere.