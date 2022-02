OL-Lille: Aulas demande des comptes à la direction de l'arbitrage... mais dédouane Turpin

Jean-Michel Aulas a réagi ce lundi sur La chaîne L'Equipe à l’erreur manifeste des arbitres sur le but refusé à Lucas Paqueta lors de la défaite de l’OL contre Lille (0-1) en Ligue 1. Le président lyonnais ne s’en est pas pris trop durement à Clément Turpin, mais attend que chacun assume ses responsabilités.

Toujours en course pour finir à une place européenne en fin de saison, l’OL a concédé une défaite cruelle ce dimanche contre Lille (0-1) lors du choc de la 26e journée. Dominateurs, les Gones se sont inclinés et n’ont pas eu de chance avec l’arbitrage puisque Clément Turpin a refusé un but pourtant valide de Lucas Paqueta en fin de match. Après une réaction de Pascal Garibian, patron de l’arbitrage tricolore, Jean-Michel Aulas s’est exprimé ce lundi sur la faute des officiels contre Lyon.

"J'avais eu la primeur de l'appel de Pascal Garibian. Personnellement je trouve qu'il rend service à messieurs Turpin et Lesage qui étaient concernés. Cela démontre une partie de la bonne foi des arbitres, a estimé le président de l’OL au micro de La chaîne L’Equipe. Mais un problème de fond se pose car visiblement Monsieur Turpin est interpellé et visionne une image qui n'est pas la bonne. Cela pose d’autres problèmes."

>> Toutes les infos de la Ligue 1 en direct

Aulas tacle les mauvaises images du VAR

Au début de l’action, Clément Turpin avait pourtant validé le but de Lucas Paqueta avant d’être interpellé par l’arbitre présent au VAR. Selon le président de l’OL, l’officiel a ensuite pris sa décision avec un mauvais angle d’image. Pour régler ce type de problèmes, le dirigeant donne quelques pistes.

"Quand on n'a pas toutes les images... Il faut faire comme au rugby et donner tous les angles car on peut prendre de bonne foi une mauvaise décision. Les échanges transparents permettent de tout comprendre. Je me mets à la place de Clément Turpin dimanche soir. Il prend la bonne décision, il est bien placé en plus, mais on le convoque pour une erreur qui n’y est pas, a encore estimé le président de l’Olympique Lyonnais. Peut-être pour le faire passer pour un moins bon arbitre qu’il n’est, on lui donne une image qui n’est pas la bonne. C’est kafkaïen. Il faut donner tous les angles et que la confiance soit rétablie pour être sûr que les gens au VAR donne les bonnes images. Ce n’était pas la semaine de Mikael Lesage car je crois qu'il y a eu quelques sujets de discussions pour Nantes-PSG. La fragilité du dispositif sur un sujet comme celui-là fait peur. J'ai demandé à Pascal Garibian de s'exprimer et il l'a fait avec dignité. Il y a peut-être eu plein d'autres erreurs pas remarquées si les présidents n'ont pas été aussi incisifs que moi."

Et Jean-Michel Aulas de prendre la défense de Clément Turpin, lui aussi victime du système: "Même Clément Turpin doit se sentir floué car sa note du match ne sera pas bonne et cela peut jouer pour sa carrière internationale. Quand on veut que les arbitres français officient à l'UEFA ou à la Fifa, on a honte de voir ce qu’il s’est passé. Ce n'est pas un problème d'arbitrage mais de VAR. Michel Platini me disait que le VAR ne résoudrait rien quand je défendais la vidéo."

"Pascal Garibian doit dire qui est responsable"

A l’image de Jean-Michel Aulas, la Direction technique de l’arbitrage (DTA) a jugé que Clément Turpin n’était pas seul responsable. Les patrons de l’arbitrage en France ont trouvé une circonstance atténuante à l’officiel. Selon les informations de RMC Sport, il ne sera pas sanctionné par une rétrogradation ou une interdiction d’arbitrer les matchs de l’OL même si sa note pour ce duel entre les Gones et Lille pâtira de son erreur.

"Il faut que la DTA se remette en cause vraiment et totalement, a poursuivi le président rhodanien. On n'est pas au démarrage du VAR mais on a plusieurs mois de fonctionnement. Se rendre compte que ce genre d'erreurs manifestes peut arriver, on est au-delà de l'erreur judiciaire."

Pas vraiment aidé par plusieurs décisions arbitrales cette saison, l’OL prend acte du mea culpa du patron des arbitres. Néanmoins des changements doivent intervenir.

"Je suis membre du Comex et du CA de la LFP. Après le match contre l'OM, quand on a perdu un point sur tapis vert, j'ai pris dix matchs de suspension pour des propos mal interprétés, a encore estimé Jean-Michel Aulas. J'ai fermé ma gueule pendant le temps de la suspension car j'appliquais les règlements. Là il y a une faute professionnelle quelque part mais je ne sais pas où elle est, si c’est au niveau du VAR ou au niveau de l’organisation. Quand il y a faute professionnelle, cela ne me gêne pas qu’il y ait une suspension. Mais Pascal Garibian doit dire qui est responsable. On reconnait qu’il y a une erreur manifeste mais on n’a pas donné les bonnes images. […] "Non il n'y aura pas de recours de l’OL. On se souvient du match contre Paris avec la faute de Neymar sur Malo Gusto. Il y a le point de pénalité mais on est dans une mauvaise dynamique. Je suis un homme abattu car je suis solidaire du football français et ce soir je ne suis pas fier."