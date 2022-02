OL: Aulas confirme Bosz dans ses fonctions et croit encore au podium

Jean-Michel Aulas a réaffirmé ce lundi, sur La chaîne L'Equipe, sa confiance en Peter Bosz sur le banc de l’OL. Le président du club rhodanien est satisfait des récentes performances de l’équipe sous la direction de l’entraîneur néerlandais.

Une défaite qui ne casse pas la dynamique. Battu par Lille ce dimanche en clôture de la 26e journée de Ligue 1 (0-1), l’OL a raté une grosse opportunité de se rapprocher du podium du championnat. Mais malgré deux matchs consécutifs sans victoire, Jean-Michel Aulas est satisfait des récentes performances de l’équipe première et a confirmé son soutien à Peter Bosz.

"On a pris beaucoup de points sur les douze derniers matchs, a expliqué le président rhodanien ce lundi lors d’une intervention sur La chaîne L’Equipe. On est revenus, en nombre de points qui nous séparent du podium, à un niveau intéressant. On a fait de très bons matchs contre Nice, à Lens ou hier contre Lille. Olivier Létang (président du Losc, ndlr) reconnaissait un hold-up après le match."

"Je n'ai jamais pensé à changer de coach"

Dixième de Ligue 1 avec 38 points, l’OL accuse huit points de retard sur le podium du championnat mais seulement cinq sur la cinquième place synonyme de qualification en Europa Conference League. Avec 12 matchs à jouer d’ici la fin de saison, Jean-Michel Aulas croit encore au retour des Gones comme cela a si souvent été le cas lors du sprint final par le passé.

"Il reste 12 matchs. On a fait le pari et je l'ai dit à mon entraîneur ce lundi matin, que l'on allait revenir. On sera présent sur le podium à la fin de la saison, et on ira le plus loin possible en Coupe d'Europe, a encore estimé le président lyonnais. L'équipe est de qualité, le coach est de qualité et je n'ai jamais pensé à le changer parce que je pense qu'il a beaucoup de qualités."

Et Jean-Michel Aulas de conclure en rappelant que Peter Bosz irait au bout de l’exercice 2021-2022 sur le banc de l’OL: "Il y a tout un tas de faits positifs qui me font dire que la saison n'est pas foutue, et si le président y croit les joueurs de talent vont réussir ce qu'il imagine. Peter Bosz va finir la saison, ce sera un bon choix. J'ai la conviction qu'on va faire quelque chose de bien d'ici la fin de l'année."