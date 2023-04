OL-OM: Payet et Tavares absents pour l'Olympico

Comme annoncé par RMC Sport, Dimitri Payet a quelques soucis physiques et n'est pas dans le groupe pour le déplacement à Lyon ce dimanche (20h45). En défense, Igor Tudor doit aussi se passer de Nuno Tavares, qui a reçu un coup à l'entraînement.

Igor Tudor doit faire face à un double coup dur pour le choc de la 32e journée face à Lyon ce dimanche soir (20h45). Comme annoncé par RMC Sport, Dimitri Payet a un souci physique, il n’est pas du voyage dans le Rhône et il est reparti chez lui. Cette saison, son temps de jeu est limité (728 minutes en 21 matchs), le Réunionnais ne comptant que huit titularisations en Ligue 1. De son côté, Nuno Tavares a reçu un coup cette semaine à l’entraînement. Il est également absent du groupe marseillais.

Le groupe de l'OM pour le déplacement à Lyon

Gardiens: Lopez, Blanco

Défenseurs: Balerdi, Mbemba, Bailly, Gigot, Kolasinac, Kaboré, Clauss

Milieux: Veretout, Rongier, Guendouzi, Malinovskyi, Elmaz

Attaquants: Ünder, Sanchez, Vitinha, Mughe

L'OM mis sous pression par Lens

Deuxième meilleure équipe à l'extérieur (36 pts) derrière le PSG, Marseille n'a plus perdu hors de ses bases depuis le 16 octobre et un déplacement au Parc des Princes. Forts de huit succès et d'un match nul à l'extérieur, les hommes d'Igor Tudor devront impérativement s'imposer au Groupama Stadium ce dimanche pour repasser devant Lens au classement.

Vainqueurs avec la manière de Monaco samedi soir (3-0), les Sang & Or comptent deux points d'avance sur l'OM, à deux semaines d'un choc entre les deux équipes qui s'annonce explosif à Bollaert.