OL-PSG, les compos: première titularisation pour Fabian Ruiz, Lacazette et Dembélé associés

Pour le choc OL-PSG ce dimanche soir (20h45), Christophe Galtier n'a fait que deux changements par rapport au match de Ligue des champions face au Maccabi Haïfa : Fabian Ruiz est pour la première fois titulaire et Hakimi revient dans le onze. Côté lyonnais, Peter Bosz a décidé d'aligner ensemble ses deux attaquants Lacazette et Dembélé.

Comme le Paris Saint-Germain enchaîne les matchs importants, le onze de départ tourne assez peu. C'est de nouveau le cas ce dimanche soir : pour le déplacement à Lyon, Christophe Galtier n'a fait que deux changements par rapport à la rencontre de Ligue des champions du milieu de semaine face au Maccabi Haïfa. Fabian Ruiz honore sa première titularisation avec le PSG et Achraf Hakimi remplace Nordi Mukiele au poste de piston droit.

Pour le reste, c'est du classique : Mbappé, Messi et Neymar devant ; Verratti dans l'entrejeu. Derrière, Danilo est de nouveau titulaire en l'absence de Presnel Kimpembe, touché physiquement. Le Portugais sera accompagné de Marquinhos et Sergio Ramos.

Lacazette et Dembélé associés en attaque

En face, Peter Bosz a décidé d'innover après deux défaites consécutives en Ligue 1 contre Lorient et Monaco. Pour la première fois de la saison, Moussa Dembélé est aligné d'entrée et donc associé en attaque au capitaine Alexandre Lacazette. L'OL va évoluer en 4-4-2 avec deux pointes et deux ailiers, Toko Ekambi et Tetê.

Conséquence de la titularisation de Dembélé, Johann Lepenant n'est pas là au milieu, laissé à Caqueret et Tolisso. En défense en revanche, pas de surprise. Thiago Mendes, contesté suite à ses performances lors des dernières rencontres, est bien titulaire.

OL: Lopes - Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico - Tolisso, Caqueret - Tete, Lacazette, Dembélé, Toko Ekambi.

PSG: Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Danilo - Hakimi, Verratti, Ruiz, Nuno Mendes - Messi, Mbappé, Neymar.