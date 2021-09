OL: Rothen sous le charme de Gusto, "un gamin pétri de talent"

Brillant lors des deux derniers matchs de l’Olympique Lyonnais, le jeune latéral Malo Gusto a séduit Jérôme Rothen, qui a dressé ses louanges dans "Rothen s’enflamme" ce mardi sur RMC.

Il a beau avoir concédé un penalty, après une faute litigieuse sur Neymar en fin de match, personne n’en a tenu rigueur à Malo Gusto à la suite de la défaite de l'Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain (2-1). Une nouvelle fois brillant ce dimanche, le jeune latéral est la bonne surprise du début de saison du côté de l’OL. Ses débuts professionnels séduisent en tous cas Jérôme Rothen, qui l’a encensé dans son émission "Rothen s’enflamme" ce mardi sur RMC.

"Il faut le mettre en avant, parce que ce n’est pas facile la pression au quotidien, de match en match… Faire un bon match, ça peut arriver à tous les jeunes, a-t-il expliqué. Par contre, être dans la continuité et monter en puissance comme il l’a fait sur ses deux derniers matchs, qui n’étaient pas faciles, c’est plus dur." Gusto a en effet bénéficié de l’absence de Léo Dubois, habituel titulaire mais blessé au mollet (de retour dans le groupe pour OL-Troyes ce mercredi), pour enchainer les titularisations.

Rothen: "Il a mangé Mbappé et Neymar a été obligé d'aller dans l'axe"

"On peut dire ce qu’on veut, mais un match européen aux Glasgow Rangers (victoire de Lyon 2-0 en Ligue Europa jeudi), il faut le gérer. Il a mis de l’engagement, de la combativité, de la qualité technique, a relevé Rothen. Puis dans le match au Parc des Princes, il a mangé Kylian Mbappé. Neymar a été obligé d’aller dans l’axe pour être tranquille. Tout ça montre que quand tu fais confiance à des bons joueurs, bien entourés, Lyon est une équipe qui aujourd’hui peut concurrencer avec les meilleurs."

"À Lyon, ils m’en veulent parce que j’ai critiqué Dubois, a également expliqué Rothen. C’est vrai que ça fait deux ans que je le fais, parce que je trouve qu’il est surestimé. Pour moi, c’est un joueur qui n’a pas le niveau international. Didier Deschamps l’appelle, on ne sait pas pourquoi, peut-être parce qu’il n’a pas vraiment le choix. Il en a fait la doublure de Pavard, ok, mais il a montré ses limites. Et à côté, t’as un gamin de 18 ans qui est pétri de talent, qui le montre, par ses sorties et par ses qualités." Le capitaine de l’OL devra faire face à une concurrence nouvelle.