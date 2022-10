OL: "Un sentiment de rage et de honte" les mots forts de Lopes après la sale série des Lyonnais

Anthony Lopes s'est présenté ce mercredi face à la presse à deux jours de la réception de Toulouse lors de la 10e journée de Ligue 1. Mal embarqués en championnat, les Gones doivent mettre fin à leur série de quatre défaites et le gardien a reconnu que les joueurs étaient touchés.

Les quatre à la suite... Lyon vient d'enchaîner la pire série (à égalité) de son histoire dans l'élite avec une quatrième défaite consécutive contre Lens (1-0). Dès la fin du match contre Lens, Anthony Lopes a pris la parole pour pousser un coup de gueule. Toujours déçu de la situation de son équipe, le gardien a semblé un peu plus apaisé ce mercredi lors de son passage face à la presse.

"Il y a de la colère mais avec l’expérience que j’ai maintenant je pense aussi que j’arrive à faire la part des choses, a estimé le gardien portugais à deux jours de la réception de Toulouse en championnat. Je pense que parfois à chaud, il vaut mieux éviter de dire certaines choses et il faut se poser le lendemain. Le coach a dit qu’il avait eu beaucoup de discussions et je n’ai pas besoin de revenir là-dessus. Le meilleur des remèdes cela sera sur le terrain, il faut répondre présent dès l’entame de match et foutre le feu le plus vite possible dans la rencontre pour amener tout le monde avec nous."

>> La conf de Bosz et Lopes avant OL-Toulouse

Lopes: "Une grosse remise en question"

Leader du vestiaire rhodanien, Anthony Lopes s’est refusé à préciser les thèmes abordés au sein du groupe après le non-match contre Lens. Mais l’expérimenté portier de 32 ans a reconnu que les joueurs et les membres du staff de Peter Bosz accusaient un peu le coup après leur quatrième défaite consécutive en Ligue 1. Un nouveau revers prolongerait encore la crise au sein des Gones.

"Il y a beaucoup de personnes touchées. La totalité de l’effectif est touché de cette situation. On a quand même un sentiment de rage. De honte aussi, a enchaîné le gardien portugais. C’est très compliqué dans un club qui a énormément d’ambitions comme l’Olympique Lyonnais qui est un des plus grands clubs d’Europe. Enchaîner quatre défaites d’affilée c’est dur!"

Et Anthony Lopes de promettre du changement:"Je pense qu’il y a une grosse remise en question de soi-même et du groupe pour essayer de faire les choses ensemble. Il faut amener tout le monde dans le même wagon et essayer d’aller chercher la victoire. Le seul remède c’est la victoire."

L’heure est à la révolte désormais du côté de l’OL. Un nouveau revers prolongerait encore la crise au sein des Gones. Au niveau comptable, Lyon accuse déjà neuf longueurs de retard sur le podium.