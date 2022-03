OM: "Mon meilleur choix depuis des années", Guendouzi déclare sa flamme à Marseille

Le milieu de terrain de l’OM Mattéo Guendouzi est revenu ce mardi dans Rothen s'enflamme sur son arrivée dans le club phocéen. Au micro de RMC, il a expliqué avoir fait "le meilleur choix depuis de nombreuses années" en rejoignant Marseille, où il va être sous contrat jusqu’en 2025.

Près de neuf mois après son arrivée à l’OM en provenance d’Arsenal, Mattéo Guendouzi livre les coulisses de cette opération. Invité de l’émission Rothen s’enflamme depuis la Commanderie, le milieu de terrain a raconté mardi ses premiers échanges avec son président et son entraîneur, intervenus avant le dernier mercato estival.

"Ça a été un choix mûrement réfléchi, a-t-il témoigné au micro de RMC. Il y a eu de très bonnes discussions avec le président, avec le coach et des personnes de ma famille. On a pris vraiment la meilleure décision tous ensemble. Pour moi, c’est le meilleur choix que j’ai fait depuis de nombreuses années".

"Je savais qu’en venant ici j’allais franchir des paliers"

Guendouzi, qui a expliqué être "très heureux et très épanoui", a aussi indiqué que le premier contact avec l’OM l’a convaincu de signer: "Le président Longoria et le coach Sampaoli sont les personnes qui m’ont présenté le projet et qui m’ont donné envie de venir. On a parlé du projet de l’OM, ce que je pouvais apporter à l’équipe, comment j’allais pouvoir grandir. Je me suis retrouvé dans ce discours-là, je savais qu’en venant ici j’allais franchir des paliers et continuer à grandir, que cela soit humainement ou footballistiquement".

Prêté par les Gunners jusqu’en juin, l’international français (1 sélection) restera marseillais au terme de la saison, comme il l’a confirmé ce mardi aux côtés de son président, puisque l'obligation d’achat liée au maintien du club en Ligue 1 sera levée. Son nouveau contrat avec l’OM le liera jusqu’en 2025.