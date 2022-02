OM-Angers: un début de match record depuis 2016

Avec quatre buts après 21 minutes, le match entre l'OM et Angers, comptant pour la 23e journée de Ligue 1, est parti sur de bonnes bases. Cela fait six ans que le championnat n'avait pas connu une telle performance.

Football champagne au Vélodrome. Dans un stade bien rempli, deux jours après la fin des jauges, les spectateurs présents sont loin de s'ennuyer puisqu'ils ont vu quatre buts... en 21 minutes.

C'est la première fois depuis le 18 mars 2016 qu'un match de championnat démarre aussi bien, selon les statistiques d'Opta. A l'époque, l'OM et Rennes avaient assuré le spectacle, déjà au Vélodrome, puisque les Rennais menaient 3-1 après 21 minutes de jeu, avant de finalement s'imposer 5-2 en terre marseillaise.

>> Suivez OM-Angers en direct

Gerson rattrape sa bévue

Il y a six ans, Yoann Gourcuff (doublé), Fallou Diagne, Giovanni Sio et Ousmane Dembélé avaient parfaitement lancé les Bretons, qui n'avaient jamais douté malgré la réduction du score de Florian Thauvin et Rolando. Le scénario aurait pu être identique en ce 4 février puisque les Marseillais ont réalisé une entame catastrophique.

L'OM s'est retrouvé mené 2-0 après 11 minutes à la suite des réalisations d'Angelo Fulgini et Nabil Bentaleb. Les deux seules frappes cadrées angevines en 45 minutes. Mais les hommes de Jorge Sampaoli ont su réagir et recoller au score, grâce notamment à un ballon piqué de Milik et une frappe lointaine de Gerson, fautif sur la réalisation de Bentaleb en contrant le ballon dans ses propres buts.