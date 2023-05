OM: Balerdi explique comment il a réussi à surmonter les critiques

A la veille du déplacement à Lille pour la 36e journée de Ligue 1, Leonardo Balerdi s'est confié en exclusivité pour RMC Sport. Le défenseur argentin est notamment revenu sur les vives critiques dont il a fait l'objet et comment il a su remonter la pente.

Leonardo Balerdi passe par toutes les émotions cette saison. Arrivé à l'OM en 2021, l'international argentin (2 sélections) doit faire face à la concurrence avec Chancel Mbemba en défense centrale, mais aussi à certaines critiques de la part des supporters. Des critiques qu'il a su surmonter, comme il l'explique en exclusivité à RMC Sport.

"Au début c’est vrai que ça me faisait souffrir et j’ai appris avec le temps à moins lire, à prendre du recul, car au final tout le monde peut avoir un avis et son opinion, mais des fois c’est un peu cruel et lamentable de lire certaines choses. Il suffit de lire un commentaire et tu as l’impression d’être le pire joueur ou la pire personne du monde, et donc j’ai appris avec le temps à être moins sensible face à cela. Je suis très autocritique envers moi-même, je sais ce que je dois améliorer, jusqu’où je veux aller, et ça c’est l’essentiel : être conscient de ses capacités et toujours progresser."

Les "conseils très clairs" de Tudor

Pour rebondir, Leonardo Balerdi peut également compter sur le soutien de son entraîneur, qui joue un rôle très important depuis son arrivée l'été dernier. "Je suis très reconnaissant envers Igor Tudor. Il a une grande expérience de joueur, qui m’aide et qui est précieuse, confie le défenseur. Quand il y a des mauvais moments ou des bons moments, lui il les a vécues ces situations, en tant que footballeur. Donc il me donne une opinion très sincère et des conseils très clairs. On remarque que tous les défenseurs ont énormément progressé avec lui. Beaucoup marquent des buts et se sont améliorés au marquage individuel, dans les un-contre-un, et ça se voit : on est plus agressif, plus proche de nos attaquants et c’est en grande partie grâce à lui."

Cette saison, Leonardo Balerdi a disputé 41 matchs toutes compétitions confondues, dont 32 en Ligue 1 et les six rencontres de Ligue des champions. Une compétition où il a d'ailleurs inscrit le seul but de sa saison, face au Sporting le 4 octobre, lors de la victoire marseillaise au Vélodrome (4-1).