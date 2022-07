OM-Betis: toujours en rodage, Marseille laisse échapper la victoire et perd Pau Lopez

L'Olympique de Marseille a laissé échapper la victoire en fin de rencontre ce mercredi en amical contre le Betis après avoir pourtant ouvert le score grâce à Milik (1-1). Pau Lopez est notamment sorti sur blessure à une vingtaine de minutes du terme.

Troisième match consécutif sans victoire pour l'OM dans cette préparation. Après avoir été battus par Norwich (3-0) et Middlesbrough (2-0), les Phocéens ont concédé le match nul en toute fin de match ce mercredi à Chesterfield (Angleterre) contre le Betis Séville (1-1). Milik, entré en seconde période, pensait offrir la victoire à Marseille sur une remise de Lirola à la 87e, mais Rodri a égalisé pour les Espagnols à la 90e.

>> Revivez Betis-OM (1-1)

Si l'OM a été plutôt intéressant, notamment en première période, les hommes d'Igor Tudor ont connu un coup dur en perdant Pau Lopez sur blessure. Entré en jeu à la pause à la place du Ruben Blanco, le gardien espagnol a dû céder sa place à Ngapandouetnbu à environ 20 minutes du terme. A dix jours du début de la saison, cette sortie à de quoi inquiéter le staff marseillais.

Avec les premières titularisations de Jonathan Clauss, Luis Suarez et Ruben Blanco, tous les trois arrivés sur la Canebière il y a quelques jours, l’OM a eu un peu de mal à entrer dans sa rencontre en première période et a d’abord subi quelques assauts sévillans. Samuel Gigot, titularisé aux côtés d’Isaak Touré et Chancel Mbemba dans une défense à trois, s’est notamment rendu coupable de deux petites erreurs qui n’ont pas coûté cher aux Phocéens.

Peu à peu, les vice-champions de France en titre ont su prendre la mesure de leurs adversaires, qui reprendront le championnat une semaine plus tard que la Ligue 1, et ont mis le pied sur le ballon. La défense du Betis a notamment dû faire face à plusieurs situations chaudes, venues sur des centres de Payet ou de Clauss. Mais, ni Touré, ni Pape Gueye n'ont réussi à trouver la cadre de la tête.

Grosse tension en fin de match, Guardado tire les cheveux de Guendouzi

Séduisants en fin de premier acte, les Marseillais ont ensuite eu de la peine au retour des vestiaires. Si Ünder, positionné dans un rôle de piston gauche, a semblé plus à son aise avec le temps, Luis Suarez a eu très peu de ballons à se mettre sous la dent. Les entrées en jeu de Gerson, Milik et Bakambu peu après l'heure de jeu n'ont pas vraiment redonner d'allant offensif à l'OM, même si le Polonais a finalement trouvé le chemin des filets.

En toute fin de match, sur l'égalisation sévillane, une grosse échauffourée a par ailleurs éclaté entre les deux équipes. Joaquin est venu chauffer Guendouzi, à qui il n'en faut pas moins pour démarrer au quart de tour, et Guardado a même tirer violemment les cheveux du mlieu de terrain de l'OM. Les bancs des deux équipes sont entrés sur la pelouse et le calme est revenu après plusieurs minutes.

Pour son cinquième (et dernier) match de préparation, l’OM reçoit l’AC Milan ce dimanche au Vélodrome (18h). Une semaine plus tard, dimanche 7 août, les Phocéens débuteront leur saison avec la réception de Reims (1ère journée de Ligue 1, 20h45).