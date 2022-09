OM: "C’est quelqu’un de formidable", Tudor se livre sur la situation de Dieng

Depuis le début de la saison, Bamba Dieng n’a pris part à aucun match officiel avec l’Olympique de Marseille. Mis à l’écart, l’attaquant peut espérer retrouver une place dans le groupe. En conférence de presse, Igor Tudor a fait un point sur la situation du Sénégalais, tout en partageant son affection pour ce dernier.

Si prometteur depuis ses premières apparitions avec le maillot de l’Olympique de Marseille lors de la saison 2020-2021, Bamba Dieng déchante depuis quelques mois. S’il a connu une dernière année satisfaisante avec 7 buts en Ligue 1 sous les ordres de Jorge Sampaoli, le buteur ne connaît pas la même réussite avec Igor Tudor.

C’est simple, le Sénégalais ne compte qu’une seule apparition. C’était lors du match amical contre Marignane Gignac où il avait inscrit un triplé. Depuis, plus rien. Non aligné, Dieng a longtemps été poussé vers la sortie et était même proche de rejoindre Leicester dans un premier temps, et ensuite l'OGC Nice. Finalement, le joueur est resté, et pourrait faire son grand retour dans le groupe.

En conférence de presse, Tudor a partagé tout le bien qu’il pense de son joueur sur le plan humain, tout en donnant des détails sur la situation de l’international sénégalais: "C’est vrai que ça a été un été compliqué mais c’est quelqu’un de formidable. Maintenant, il s’entraîne avec nous et fait partie du groupe." À voir si Dieng sera de la partie pour le match de ce dimanche contre Rennes (à 15h).

Gueye: "Il est motivé comme jamais"

Durant son été très agité, Dieng a tout de même pu compter sur son compatriote Pape Gueye. Devant la presse, le milieu de terrain a donné des détails sur sa relation avec le buteur, ainsi que les moments compliqués par lesquels ce dernier est passé: "Bamba est quelqu'un d'adorable. Même s'il n’a pas beaucoup de temps de jeu, tu vois le garçon, t'as envie de l'aider. Moi je suis souvent resté avec lui, je sais que c'est dur, il n’a pas beaucoup de personnes en France avec lui, mais il est motivé comme jamais."

Gueye fait partie de ceux qui sont convaincus du talent de Dieng, et sa capacité à apporter un plus à l’équipe. L’ancien du Havre espère en tout cas qu’il aura la possibilité de le prouver durant les prochaines semaines: "Physiquement, il est à 100%. Il a envie de montrer toutes ses qualités. Il a montré de bonnes choses mais il n’est pas au bout, j'espère que ça va se débloquer pour lui."

Poussé vers la sortie, l’élément de 22 ans pourrait retourner la situation en sa faveur et peut-être profiter des nombreux départs à son poste durant le mercato (Cédric Bakambu, Arkadiusz Milik). Premier élément de réponse, peut-être dès cette semaine face aux Rennais. Convoqué par le sélectionneur Aliou Cissé pour le rassemblement du Sénégal, Dieng ne devrait de toute façon pas tarder à retrouver le rythme de la compétition.