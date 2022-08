OM: "Ça aurait dû être une victoire 4-0 ou 5-0", estime Tudor après le succès contre Clermont

L’Olympique de Marseille a poursuivi sa belle dynamique en l’emportant logiquement contre Clermont ce mercredi soir au Vélodrome (1-0, 5e journée de Ligue 1). A l’issue de la rencontre, Igor Tudor, l’entraîneur phocéen, s’est dit satisfait de la prestation de ses joueurs. Même s’il a observé une petite baisse de régime en fin de match.

L’Olympique de Marseille enchaîne un troisième succès consécutif en Ligue 1 et Igor Tudor peut se satisfaire de voir que sa méthode prend forme sur la Canebière. Ce mercredi, le club phocéen, qui a pris 13 points sur 15 possibles depuis le début de la saison, s’est logiquement imposé contre Clermont à l’occasion de la cinquième journée de championnat (1-0). A l’issue de la rencontre, le technicien croate a confié avoir apprécié ce qu’il a vu sur la pelouse du Vélodrome.

"Il y a eu du positif et du négatif, mais surtout des bonnes choses. Ça aurait dû être une victoire nette, 4-0 ou 5-0. Ce qui m'a moins plu, c'est qu'après le but, on s'est un peu contenté du score, on a un peu baissé le rythme et Clermont a pu garder la partie ouverte. Mais il y a eu beaucoup de bonnes choses et de bonnes prestations, bravo aux garçons. La baisse de rythme est normale en jouant tous les trois jours."

Tudor préfère positiver sur le penalty manqué de Sanchez

En conférence de presse, Tudor est également revenu sur le penalty manqué par Alexis Sanchez. A la 85e minute, après une faute clermontoise sur Chancel Mbemba, le Chilien aurait pu donner deux buts d’avance à l’OM. Mais sa tentative a été repoussée par Mory Diaw, le portier auvergnat.

"Je n’ai pas donné de consigne pour désigner le tireur de penalty, c’est lui qui a décidé de prendre le ballon et de tirer. Malheureusement, il a raté, mais il assurera le prochain", a positivé Tudor.

Du turn-over contre Auxerre

Troisième de Ligue 1, a égalité de points avec le PSG et Lens, Marseille met désormais le cap sur Auxerre, que les Olympiens affrontent ce samedi à 17h (6e journée de Ligue 1). Pour cette rencontre, la troisième en six jours pour l’OM, Tudor a promis du turn-over. Une manière pour Luis Suarez de peut-être évacuer la grande frustration entreveue ce mercredi soir sur le banc.