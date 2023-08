OM: comme chaque année, Rongier est prêt à renverser la hiérarchie pour s'installer dans le onze

Valentin Rongier a abordé vendredi son statut de remplaçant depuis l'arrivée de Marcelino comme entraîneur de l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain phocéen a fait preuve de sérénité et a rappelé qu'il avait déjà renverser la tendance à plusieurs reprises par le passé.

De remplaçant à titulaire indiscutable. Le passage de Valentin Rongier est fait de hauts et de bas. A nouveau envoyé sur le banc olympien après l'arrivée de Marcelino comme entraîneur, le milieu n'a pas semblé s'en inquiéter. Et pour cause, déjà avec Jorge Sampaoli et Igor Tudor, le Français avait commencé comme doublure avant de devenir rapidement un taulier du onze phocéen.

"C’est le foot, le foot de haut niveau. On est tout le temps remis en question, a tranquillement estimé le principal intéressé ce vendredi à la veille du match contre Reims lors de la première journée de Ligue 1. Je trouve cela normal surtout dans un effectif comme celui de l’OM où on joue des compétitions européennes. C’est de la concurrence et c’est important."

"Cela ne me fait pas peur du tout "

Arrivé de Nantes en septembre 2019, Valentin Rongier fait désormais partie des cadres de l'effectif marseillais et enfile même le brassard de capitaine quand il joue. La saison passée, le milieu a joué 46 matchs toutes compétitions confondues dont 41 comme titulaire. Mais pour le début de la campagne 2023-2024, il va encore devoir se battre pour sa place dans un secteur où Geoffrey Kondogbia est arrivé pendant le mercato.

"Moi je ne vois pas de problème à cela. Si le coach a décidé qu’il ne fallait pas me faire démarrer sur le dernier match c’est qu’il avait ses raisons et je les respecte, a encore enchaîné Valentin Rongier face à la presse. Après mon seul objectif c’est de travailler aux entraînements et d’être performant quand il va m’en donner l’opportunité."

Et de préciser auprès des journalistes: "Vous me connaissez, effectivement ce n’est pas la première fois que cela m’arrive et cela ne me fait pas peur du tout."

Rongier précise les différences entre Tudor et Marcelino

Entré en jeu pour sécuriser la maison OM dans les dernières minutes du match perdu contre le Panathinaikos (1-0) au troisième tour aller de Ligue des champions, Valentin Rongier a aussi identifié une grosse différence entre les demandes de Marcelino et celles d'Igor Tudor.

"On doit s’adapter. D’autant plus que les deux styles sont complètement opposés entre Tudor qui nous demandait un pressing presque tout terrain en un contre un l’année dernière et Marcelino qui souhaite plus un pressing de zone, a finalement estimé le relayeur olympien à la veille de la reprise en Ligue 1. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Il y a plein de choses à mettre en place, c’est sûr. Mais ce que l’on nous demande, à nous joueurs de foot, c’est de s’adapter. On n’a pas le choix, on doit le faire. Et c’est là où la concentration ainsi que l’implication pendant la présaison est super importante parce qu’il faut vite vite assimiler les concepts."