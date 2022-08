OM: deux supporters invités par Longoria pour avoir nettoyé l'aéroport suite à la signature de Sanchez

Alessandro et Rayan, deux jeunes supporters de l'Olympique de Marseille, ont été invités jeudi au centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus par Pablo Longoria. Le président de l'OM a voulu les remercier d'avoir participé au nettoyage de l'aéroport de Marignane, où s'étaient rendus mardi de nombreux supporters pour accueillir la nouvelle recrue Alexis Sanchez.

Alors qu'il n'a pas encore foulé la pelouse du stade Vélodrome ou porté le maillot de l'Olympique de Marseille en match officiel, Alexis Sanchez a déjà fait au moins deux heureux parmi les supporters de l'OM. Après un geste civique anodin - mais ô combien essentiel -, Alessandro et Rayan se sont retrouvés jeudi au centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus, accueillis par le président Pablo Longoria en personne.

Mardi soir, alors qu'un millier de supporters de l'OM célèbre en grande pompe l'arrivée d'Alexis Sanchez à Marseille du côté de l'aéroport, les deux jeunes fans du club phocéen restent quelques dizaines de minutes de plus à Marignane pour nettoyer les dégâts et ne laisser aucune trace du passage des supporters.

Un maillot de Sanchez offert

Bouteilles en plastiques, canettes, fumigènes (dont un a failli coûter cher à Alexis Sanchez lors de son arrivée en courant): tout y passe. Rayan publie les photos du nettoyage sur Twitter et face aux nombreux messages de remerciement, le service de communication de l'OM voit une belle opportunité en invitant les deux jeunes hommes au centre Robert-Louis-Dreyfus.

"On vient de vivre un moment incroyable au centre RLD! Merci à tous, c'est grâce à vous, et à tous vos messages. Merci à toute l'équipe de l'OM qui nous a super bien accueillis. Et encore merci au président Pablo Longoria pour l'invitation", a écrit Rayan jeudi sur son compte Twitter.

Les deux supporters ne sont pas repartis les mains vides, puisque le président espagnol de l'OM leur a offert un maillot d'Alexis Sanchez, qui pourrait faire ses débuts avec son nouveau club dimanche à Brest. Reste à savoir si ces deux jeunes supporters pourront présenter le futur maillot de l'OM, comme ce jeune supporter de Toulouse qui avait fait croire sur les réseaux sociaux qu'il avait signé dans son club favori.