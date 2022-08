OM: le rôle étonnant de Lucien Agoumé dans la signature d'Alexis Sanchez

Alexis Sanchez a tenu ce mercredi sa première conférence de presse en tant que joueur de l’OM. L’attaquant chilien a révélé comment le jeune joueur français de l’Inter Milan, Lucien Agoumé, lui avait parlé du club phocéen et fini par le convaincre d’envisager une arrivée lors du mercato estival.

Accueilli comme un dieu vivant par les supporters à son arrivée dans la cité phocéenne, Alexis Sanchez a pu entrevoir la passion des fans pour l’Olympique de Marseille. Officialisé ce mercredi en tant que neuvième recrue du mercato estival, l’attaquant de 33 ans a ensuite participé à sa première conférence de presse depuis le stade Vélodrome, en compagnie de son président Pablo Longoria.

"C'est un défi personnel pour moi, a lancé la star sud-américaine devant les journalistes. J'ai joué en Italie, Espagne, Angleterre et donc pour moi venir en France c’est également un pas important."

Sanchez: "Agoumé m’en parlait tout le temps"

Le joueur est arrivé libre après la résiliation de son contrat à l’Inter Milan. Pour ses premiers mots en tant que joueur de l’OM, Alexis Sanchez a livré une jolie anecdote sur le rôle de Lucien Agoumé dans son arrivée en Ligue 1. Le milieu offensif de 20 ans, formé à Sochaux et arrivé en Lombardie en 2019, a joué les VRP de luxe en faveur du club marseillais.

Lucien Agoumé avec Lautaro Martinez sous le maillot de l'Inter Milan, le 12 juillet 2022 © Icon Sport

"Pourquoi? Je vais vous l’expliquer. Je ne sais pas si vous connaissez un joueur français de l’Inter Milan qui s’appelle Lucien Agoumé. Il était à l’Inter Milan avec moi. Il m’en parlait tout le temps et me disait que l’Olympique de Marseille c’est le club numéro un en France, a raconté le Chilien de 33 ans. Il disait que tout le monde veut un jour jouer à l’Olympique de Marseille et que c’est la seule équipe à avoir gagner la Ligue des champions en France. J’ai commencé à analyser tout cela et à suivre un petit peu. Et je me suis dit pourquoi pas."

Et le nouveau fer de lance de l’attaque marseillaise de conclure avec ambition: "Venir ici c’est un défi pour tenter de gagner. On va tous faire notre possible pour essayer de gagner un titre."