OM: Drogba, Jul, Riner… le programme alléchant du "match des héros" au Vélodrome ce mercredi

Le Vélodrome va accueillir ce mercredi un événement caritatif organisé par Didier Drogba, en partenariat avec l’Unicef (19h). A la tête d’une équipe "légendaire" de l’OM, dans laquelle figure le rappeur Jul, l’ex-attaquant ivoirien va défier une sélection mêlant anciens joueurs et personnalités. Teddy Riner et Tony Parker seront de la partie.

Il n’a même passé une année entière sur la Canebière. Onze mois à peine. Mais personne ne l’a oublié. Un peu plus de dix-sept ans après son départ pour Chelsea, Didier Drogba va enfin retrouver Marseille. L’ancien attaquant ivoirien sera à la tête d’une équipe "légendaire" de l’OM, ce mercredi au Vélodrome, lors d’un "match des héros" particulièrement attendu (19h sur La chaîne L’Équipe).

Cet événement caritatif, organisé en partenariat avec l’Unicef, servira à récolter des fonds afin d’améliorer l’accès à l’éducation en Côte d’Ivoire. Il débutera par une série d’animations organisées en marge de l’échauffement, à partir de 18h.

Sur le terrain, Drogba sera entouré par de grands noms passés par le club phocéen. Fabrizio Ravanelli et Dijbril Cissé l’accompagneront en attaque. Samir Nasri et Robert Pires seront au milieu. La défense sera composée d’Habib Beye, Basile Boli, Daniel van Buyten et Taye Taiwo. Avec Fabien Barthez dans les buts et Jean-Pierre Papin comme entraîneur.

Le rappeur Jul, qui devrait évoluer sur l’aile gauche, est également annoncé dans cette compo inédite. D’autres seront sur le banc, à l’image d’Alonzo, Naps, SCH ou Soso Maness, tout comme Eric Di Meco, Marcel Desailly ou Mamadou Niang.

Teddy Riner en charnière, Matt Pokora sur l’aile

En face, Arsène Wenger dirigera une équipe composée d’anciens joueurs et de personnalités. David Trezeguet animera l’attaque aux côtés de Patrick Kluivert et du chanteur Matt Pokora. Tony Parker évoluera en meneur de jeu, devant Esteban Cambiasso et Gaizka Mendieta. Teddy Riner sera en charnière centrale avec Ricardo Carvalho. Christian Karembeu et Eric Abidal occuperont les couloirs. Jens Lehman sera aux cages. Là encore, le banc réservera de belles surprises avec la présence Pierre Gasly, Kev Adams, Romeo Elvis, Laure Boulleau ou Alizé Lim. De quoi imaginer un spectacle réjouissant sur la pelouse du Vél. Entre nostalgie et amusement.

"Je suis très heureux, parce qu’il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de grandes personnalités, de grands joueurs, comme Fabrizio Ravanelli, des chanteurs, des médaillés olympiques comme Teddy Riner qui seront présents, s’est réjoui Drogba samedi dans La Provence. Pour avoir une attaque Cissé-Drogba-Niang, il n’y avait qu’un tel match pour l’imaginer. Vous voyez le feu que ça met!"