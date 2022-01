OM: élu "MVP" du pire joueur de toro, Saliba décrit le chambrage de ses équipiers

Au cours des deux derniers mois, William Saliba a été désigné "MVP" d'un groupe de toros réalisés aux entraînements de l'OM. Mais en réalité, le défenseur de 20 ans a été récompensé pour avoir été le joueur le moins bon à cet exercice. Un chambrage qu'il a explique dans une interview à BFM Marseille Provence.

Il y a un moment à ne pas rater lors des séances d'entraînement de l'Olympique de Marseille: celui des toros. Ils se font généralement en trois ou quatre groupes. L'un est plutôt sud-américain, un autre est plutôt jeune... et il y a celui avec Dimitri Payet, Mattéo Guendouzi et William Saliba, notamment, qui mélange tauliers et chambreurs.

Dans ce groupe, le toro est un vrai rituel amical. Une médaille distribuée chaque mois pour le joueur qui subit le plus de petits ponts et de séries de 20 passes en étant au milieu. En novembre et en décembre, la "récompense" a été attribuée à William Saliba, qui est apparu deux fois sur les réseaux sociaux avec un maillot floqué du numéro 0.

William Saliba chambré par ses coéquipiers de l'OM, en novembre © Capture d'écran Instagram

"Les mois d'avant, ce n'était pas moi!"

"Ils font du buzz, parce qu'ils me prennent en photo depuis deux mois", s'en est amusé William Saliba devant les caméras de BFM Marseille Provence, dans un entretien diffusé ce vendredi.

"Le MVP, c'est celui qui prend le plus de passes, de petits ponts ou qui fait des erreurs techniques", confirme-t-il. "À la fin, ils votent pour celui qui a été le plus nul du jour. Ils n'ont commencé qu'en novembre, quand c'était moi! Mais les mois d'avant, ce n'était pas moi! Mais comme je suis le plus jeune, c'est plus facile de voter pour moi", ajoute-t-il, toujours avec légèreté.

Cet aspect compétitif fait du toro un moment apprécié. "Avant l'entraînement, on ne pense qu'à ça, on ne veut pas perdre. En plus ça chambre beaucoup", raconte l'ancien Niçois, qui promet de ne plus être le MVP en cette nouvelle année.