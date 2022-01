OM: Saliba "rêve" des Bleus mais ne veut pas s'enflammer

Elément clé de la défense marseillaise, William Saliba a confié jeudi sur RMC dans l'émission Rothen s'enflamme son rêve de jouer un jour avec l’équipe de France. Sans trop s’enflammer.

A seulement 20 ans, William Saliba, prêté à l’OM par Arsenal, est devenu un élément clé de la solide défense phocéenne. Encore une fois en vue contre Lens dimanche (2-0), le défenseur originaire de Bondy, qui a évolué jusqu'à présent avec les Espoirs, pense désormais à la grande équipe de France. "Je suis français, je suis actuellement avec les Espoirs. Les Bleus, c’est un rêve, un objectif, on ne va pas se le cacher", a-t-il déclaré jeudi dans un entretien donné à Rothen s’enflamme sur RMC.

"Etre le plus régulier possible"

Mais William Saliba est conscient des obstacles restant à franchir: "A mon poste, il y a une forte concurrence. Ceux qui sont déjà là-bas sont de très grands défenseurs. Et puis il y a des jeunes qui frappent à cette porte. Il reste deux mois avant le prochain rassemblement, je ne mets pas de pression. Le sélectionneur fait ses choix. Je vais tout donner et au moins être le plus régulier possible".

Le Marseillais a également confié ne pas vouloir s’emballer: "Lors de la liste avant la Lazio (le 4 novembre), tout le monde me disait que j’allais faire partie de la liste et ce jour-là, j’ai donné deux buts à la Lazio (2-2). J’essaie de ne plus trop y penser. C’est un objectif mais il y a beaucoup de joueurs. Je vais travailler pour ça car ça reste un rêve".

Le 4 novembre, Didier Deschamps avait dévoilé sa liste des joueurs retenus pour affronter le Kazakhstan (8-0) et la Finlande (2-0) en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. William Saliba n’y figurait pas.