OM: Larguet voit son avenir au club... et tacle un jeune du centre de formation

Nasser Larguet imagine son avenir à l'OM, où il va reprendre la direction du centre de formation la semaine prochaine après son intérim sur le banc. Objet de convoitises, il assure qu'il sera là la saison prochaine.

Nasser Larguet va très vraisemblablement diriger son neuvième et dernier match sur le banc de l'OM, dimanche (21h) lors du 16e de finale de la Coupe de France contre le Canet-en-Roussilon (N2). "Oui, je pense que c'est mon dernier match sur le banc avec l'équipe première de l'OM avant la prise de fonction - avec respect du protocole sanitaire - de Sampaoli que j'ai rencontré hier (jeudi) soir, a-t-il confié en conférence de presse, ce vendredi. C'était une très belle rencontre. Ce qu'on s'est dit restera entre nous deux."

Cet intérim débuté par un match nul à Lens (2-2) le 3 février dernier l'a projeté sur le devant de la scène. Et son avenir par la même occasion. Pressenti pour rejoindre Caen la saison prochaine, le directeur du centre de formation de l'OM s'imagine pourtant toujours sur la Canebière. Il avait déjà démenti un départ vers la Normandie, mercredi après la défaite à Lille (2-0). "Il n'y a pas de départ pour Caen", avait-il lâché.

"Je me projette sur les saisons à venir"

Il est resté sur la même longueur d'ondes, ce vendredi. "Jusqu'à preuve du contraire, je suis le responsable du centre de formation, je suis le formateur de l'OM, a-t-il insisté. Je suis là pour la saison prochaine, les choses peuvent évoluer s'il n'y a plus de confiance en moi d'ici la fin de saison. On fait toujours un bilan en avril-mai. On essaie de voir le projet comment on peut travailler encore ensemble. Bien sûr, je me projette sur les saisons à venir."

Jeudi, Pablo Longoria, président, avait annoncé sa volonté de le conserver. "Quand j’étais à l’Atalanta il y a dix ans, on voulait déjà que Nasser prenne le centre de formation, et après il a changé complètement le football au Maroc, il est reconnu comme l’un des grands formateurs en Europe, avait-il confié. Il va continuer à l’OM. Notre intention est qu’il reste à l’OM, la saison prochaine et pour le futur."

La panenka d'un jeune ne passe pas pour Larguet

Nasser Larguet retrouvera les jeunes dans un avenir très proche avec la fin de son intérim avec l'équipe première. Et il en a déjà profité pour envoyer des messages. "Il y a des joueurs de potentiel au centre de formation mais je me méfie tant qu'ils n'ont pas encore mis les pieds au moins à l'entraînement avec les pros, a-t-il déclaré. J'en ai eu un qui est venu s'entraîner avec nous et qui a été très bon. Mais le jour du match avec les U19, il s'est permis de faire une panenka sur un penalty et ce n'est pas comme ça que je vois l'avenir d'un jeune en professionnel. Il faut qu'il garde du sérieux, de la concentration et la performance."