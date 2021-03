OM: Longoria explique pourquoi il a choisi Sampaoli

Pablo Longoria, le nouveau président du club marseillais, est impatient de former le nouveau duo d'hommes forts avec Jorge Sampaoli à la tête de l'OM. Dans Top of The Foot ce mardi sur RMC, le dirigeant a dressé un portrait élogieux de son nouvel entraîneur.

Ils seront deux pour incarner le nouvel OM: Pablo Longoria, le nouveau président du club, et son nouvel homme fort, Jorge Sampaoli. Invité exceptionnel de Top of The Foot ce mardi sur RMC, le premier cité s'est montré des plus enthousiastes au moment d'évoquer le profil du remplaçant d'André Villas-Boas.

"C’est un très bon coach, il a changé toutes les équipes qu'il a entraînées. Il a la personnalité et l’état d’esprit qui vont avec le cap qu’on a fixé pour ce club, détaille Longoria. Il a la personnalité marseillaise avec son tempérament sud-américain. Il faut de la personnalité pour être à Marseille."

"On va avoir beaucoup de discussions avec Jorge Sampaoli"

Ses premières discussions avec le nouveau coach, avec qui il a "beaucoup parlé ces dernières semaines", concerneront probablement le prochain mercato olympien. Si les finances du club ne sont pas au beau fixe, le dirigeant assure que Marseille devra être "créatif" sur les dossiers qu'il aura ciblés.

"Je dis toujours que le propriétaire ne fait pas toujours des chèques. On doit être imaginatif, créatif. Ce n’est pas le meilleur moment avec le Covid et les droits TV. C’est notre responsabilité. (…) Toutes les équipes changent au moins sept, huit joueurs, d’une saison à l’autre. Il y a des joueurs en prêts, en option d’achat. On va analyser et avoir beaucoup de discussions avec Jorge Sampaoli."

Elles ne seront pas de trop pour tenter de satisfaire le propriétaire américain Frank McCourt, qui a défini des objectifs élevés pour le club: être régulièrement dans le top 3 et qualifié dans les compétitions européennes, avec encore le grand objectif, encore très éloigné, de remporter la Ligue des champions.