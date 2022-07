OM: le message émouvant de Guendouzi pour le départ de Sampaoli

Très proche de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Matteo Guendouzi a écrit de nombreuses lignes sur ses réseaux sociaux ce lundi soir afin de rendre hommage au coach argentin, remplacé par le Croate Igor Tudor.

Un vrai poème. Le milieu de terrain de l'OM Matteo Guendouzi, devenu officiellement marseillais récemment, a posté ce lundi un très long message sur ses réseaux sociaux afin de rendre hommage à Jorge Sampaoli, qui était l'entraîneur olympien jusqu'à vendredi dernier. L'international français avait souvent montré son attachement envers l'Argentin durant la saison et a souhaité lui rendre hommage, alors que l'OM a choisi Igor Tudor pour le remplacer ce lundi.

"Tout simplement MERCI coach"

"Dire au revoir à une personne comme vous c'est à la fois émouvant et compliqué, écrit Matteo Guendouzi, dans un post accompagné d'une photo de lui enlaçant Jorge Sampaoli. Néanmoins, je tiens à vous remercier avant de vous dire au revoir !"

"Merci de m'avoir fait grandir sportivement et humainement, merci pour cette magnifique saison faite de joie, de pleurs, d'incertitudes, de victoires, de vie... merci pour ce beau parcours, merci d'avoir construit une équipe, merci pour ce jeu excitant et exaltant, merci pour cette qualification en Ligue des champions, merci d'avoir crû en moi et d'avoir été présent à mes côtés, merci d'avoir fait de moi un meilleur joueur" énumère le milieu de terrain devenu international cette saison.

Il conclut : "Tout simplement MERCI coach. Nos routes personnelles se croiseront dans les intersections de l'amitié. Bonne route sur le chemin du succès..." Toujours très élogieux envers son entraîneur tout le long de la saison, Matteo Guendouzi avait déjà glorifié le travail de Sampaoli au moment de la qualification de l'OM en Ligue des champions.

"Si on termine à cette place, c’est notamment grâce à lui"

"Si on termine à cette place, c’est notamment grâce à lui (…) Il a fait un travail extraordinaire, il faut le féliciter lui et ses adjoints car ils ont beaucoup bossé, avait-il souligné devant la presse. On espère tous qu’il prolongera pour rester avec nous l’année prochaine. C’est une magnifique équipe, très jeune, il ne faut pas l’oublier. L’année prochaine, on sera encore meilleurs."

Durant la saison, d'autres Marseillais comme William Saliba, mais également Boubacar Kamara ont eux aussi franchi un palier, avec notamment des convocations en équipe nationale. Une progression que Guendouzi attribuait alors à celui qui deviendra ex-entraîneur de l'OM: "On a tellement progressé, tous les joueurs. Certains sont devenus des internationaux chez les A, que ce soit avec l’équipe de France ou avec d’autres sélections."