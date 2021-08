OM: Mandanda trouve "logique" l’arrivée de Pau Lopez comme concurrent

Steve Mandanda s’attendait à l’arrivée d’un concurrent au poste de gardien de but à l'OM et vit le recrutement de Pau Lopez comme une chose logique, sans perdre son désir de jouer un maximum.

Steve Mandanda a appris depuis son lieu de vacances l’arrivée d’un concurrent à son poste, le 19 juillet dernier. Mais l’officialisation du prêt de Pau Lopez (26 ans) en provenance de l’AS Rome ne l’a pas étonné. L’international français, au club depuis 2008 (avec une coupure d’un an à Crystal Palace entre 2016 et 2017), s’attendait en effet à être mis en concurrence. Pablo Longoria, le président, et Jorge Sampaoli, entraîneur, l’avait déjà annoncé en fin de saison dernière. Il prend cela avec philosophie.

"Pau est arrivé et c’est quelque chose de normal, dans le sens où Yohann Pelé n’est plus sous contrat, a-t-il rappelé ce vendredi en conférence de presse. Il fallait prendre un gardien. J’ai eu une conversation avec Pablo (Longoria) bien avant tout ça, je savais que quelqu’un allait arriver. A un moment, c’est le foot et c’est normal. Il faut que les postes soient doublés. Il faut que l’équipe soit performante, c’est logique qu’un gardien arrive cette saison. Il faut mériter jouer, porter ce maillot. Si on est performant, on joue. Sinon, on ne joue pas."

"Je ne vais pas être là indéfiniment"

Il assure ne pas vivre cette mise en concurrence comme un moyen de titiller son niveau, ni son ego. "J’ai toujours donné le maximum, le meilleur de moi-même, se défend-il. Des fois, je suis performant, d’autres moins. Quand je rentre sur le terrain, c’est pour être le plus décisif possible. Je ne vois pas l’arrivée de Pau comme vous. C’est logique. Si on ne faisait pas venir un gardien, on n’était que deux sur une saison complète, c’est compliqué. Nous ne sommes pas les seuls, pas les premiers. Je ne vais pas être là indéfiniment, il faudra passer la main. Est-ce que ce sera cette saison? Peut-être ou peut-être pas. Je veux prendre un maximum de plaisir et jouer."

A 36 ans, Mandanda est encore lié jusqu’en 2024 avec l’OM qu’il veut voir terminer parmi les trois premiers à l’issue de la saison. Il salue déjà les nombreux recrutements effectués par Longoria après une année très compliquée marquée par le départ d’André Villas-Boas, l’assaut de la Commanderie et la mise à l’écart de Jacques-Henri Eyraud. De nombreux soubresauts qui n’étonnent plus le taulier du vestiaire marseillais. Pas plus impressionné, dont, par l’arrivée d’un concurrent.